Nem volt ez másképpen december 3-án, szombaton sem, ugyanis a Mikulás is felkereste az Európa-szerte híres intézményt, s nem jött egyedül: elkísérték rénszarvasok, hóemberek és manók is a látogatók nagy-nagy örömére.

Sok-sok program vár a vendégekre 15 óráig, érdemes még most kilátogatniuk a közelben élőknek, de ha ma már nincs rá idő, a nagy kaland vasárnap is várja az érdeklődőket, akik ma azt is láthatták, hogy a Mikulás kipróbálta a búvárkodást.

Hamarosan további fényképekkel és információkkal jelentkezünk.