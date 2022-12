Nem mindennapi jelenetnek lehettek részesei a látogatók, amikor a Mikulás bemutatta, hogy egy kis búvárkodástól sem retten vissza.

Mindig tartogat valamilyen meglepetést kicsiknek és nagyoknak a Nyíregyházi Állatpark. Nem volt ez másképpen december 3-án, szombaton sem, ugyanis a Mikulás is felkereste az Európa-szerte híres intézményt, s nem jött egyedül: elkísérték rénszarvasok, hóemberek és manók is a látogatók ők nagy-nagy örömére.

Az állatpark kollektívája igyekezett különlegessé varázsolni az idei Mikulás-várást, s megszületett a Nagy Mikulás-kaland ötlete.Már a belépéskor meglepték a családokat, hiszen a 14 év alatti fiatalok mikuláscsomagot kaptak, majd a varázstérkép segítségével találhatták meg a téli köntösbe öltöztetett tematikus helyszíneket. A látogatók hallhattak a nagyszínpadon Hóangyal-koncertet, de elvarázsolta a kicsiket Mikulásanyó buborékshowműsora is. Nagy sikert aratott a gyermekek körében a nyalánkságok birodalma. A hópárduc kifutójánál a Grincs világába repítette el a vendégeket a díszlet.

Szinte lehetetlen felsorolni, hogy mennyi program, mennyi látnivaló várta a gyermekeket és a szülőket. A teljesség igénye nélkül hadd említsünk meg további attrakciókat: volt betlehem, valamint békebeli játékokkal is lehetett játszani a parasztudvarban. Az India-házban berendezett családi fotósarokban pedig egyrészt szelfizni lehetett a Mikulással, másrészt jelmezeket is magukra ölthettek a vállalkozó kedvű gyermekek és szüleik. A karácsonyi ruhák mellett volt például hóember- és rénszarvasjelmez is. Nem mindennapi jelenetnek lehettek részesei a látogatók, amikor a Mikulás bemutatta, hogy egy kis búvárkodástól sem retten vissza.

Akik megéheztek, babgulyást, töltött káposztát, kenyérlángost, óriáspalacsintát, nyeles gofrit, kürtőskalácsot, fánkot és mézeskalácsot is kóstolhattak, s persze nem hiányzott a forralt bor és a forró csoki sem

Aki szombaton lemaradt az eseményekről, december 4-én, vasárnap még pótolhatja a nagy kalandot a Mikulással 10 és 15 óra között.

KM