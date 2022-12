„A csokoládé ugyebár nagyrészt kakaóból és cukorból áll. A kakaót a kakaóbabból a cukrot pedig cukorrépából nyerik. Vagyis a csokoládé tiszta zöldség. A zöldség pedig egészséges!” Az idézet Gombóc Artúrtól való, és ha ő mondja, azzal aligha lehet vitatkozni. Sok zöldséget fogyasztani pedig ilyentájt, Mikulás és a karácsony közeledtén különösen ajánlott, tenné mindjárt hozzá, a legtöbbünk pedig alighanem erre is hevesen bólogatna. Mert bár amerikai kutatók szerint nem az édes íz tesz függővé bennünket, csupán agyunk jutalmaz boldogsághormonokkal a plusz kalóriákért, nem lenne őszinte a mosolyunk, ha ezt az agyi jutalmazó központot valakik kikapcsolnák. Egyébként pedig már november vége felé sóvárogni kezdünk a szezonális finomságok után, amit jól tudnak a gyártók és forgalmazók. Várhatóan az idén is a hazai üzletekbe kerül mintegy 8-10 millió csokoládéfigura, és 350-400 tonnányi szaloncukor, mi pedig szentestéig alig hagyunk valamit a polcokon.

– Az édességforgalom egyharmada – alighanem mindenhol, így nálunk is – az év végén realizálódik, az édesség egyébként is alapvetően szezonális termék. Az eladható mennyiség megtervezése ezért mindig kockázatos. Ha nem jól mérik fel a piacot, és a kereskedőn marad a Mikulásfigura, a szaloncukor, később már nem, vagy csak haszon nélkül lehet eladni – mondta el lapunknak Felbermann Endre feleségének üzletében, a Felbermann Éva Édességbolt és Kávézóban.

– Persze, annyiféle csokoládé, mint amennyit csak Magyarországon készítenek, nálunk sincs. És bár több kézműves manufaktúrával is tartjuk a kapcsolatot – idehaza több száz, vagy akár több ezer lehet belőlük –, gyakran engem is meglepnek olyan különlegességekkel, amilyenről addig nem hallottam. Náluk ugyanaz a költség kevesebb termékre esik, azért az árképzésük is magasabb. A legtöbben a nagy csokigyártókkal állnak kapcsolatban, hiszen korszerű gépekkel, jó minőségben ők képesek a tömegtermelésre. Igaz, a teljes termékpalettájukat ők sem adják oda a kiskereskedőknek, de számítógép vezérelte kristályosító berendezéssel dolgoznak, robottechnikával csomagolnak – mutatta meg az árulkodó jeleket a szaloncukrain.

Mintegy 11 esztendeje viszik közösen a boltot, és ennyi idő alatt – bár gépész üzemmérnök lévén – már az édességes szakmát is kitanulta. Több csokigyárban megfordult, és a csokoládétörténelem témakörében se tudna rossz tételt húzni.

Mivel szaloncukrot a 27 éve fennálló pilisvörösvári Szamos Marcipántól és a maklári Stühmertől forgalmaznak kizárólag, már sorolta is a tudnivalókat Friedrich Stühmerről, aki 24 évesen állt össze egy budapesti cukorkaüzlet tulajdonosával, majd miután a boltot kivásárolta, 1883-tól kezdett csokoládéval is foglalkozni. Nyíregyházán a városháza alatt nyitottak üzletet 1927-ben, a régi képeslapokon jól látható a reklámtáblán a felirat. Stühmer készített először szaloncukrot, így lett ez a selyem és sztaniolpapírba csomagolt édesipari termék hungarikum.

– Nyugaton sok helyen nem is ismerik, Amerikába, Angliába például tőle is viszik ki kilószámra – szúrta közbe „édességtörténészünk”, hozzátéve, hogy az egri Csóll Péternek sikerült az édesanyjával egy német magánembertől megvásárolnia 16 évvel ezelőtt a Rákosi érában eltüntetett nevet (még a gyár neve is Budapesti Csokoládégyár lett az „átkosban”).

– A csokoládé soha nem volt hétköznapi édesség, a jó minőségű csokoládé pedig lassanként a luxuscikk kategóriába tartozik, jellemző, hogy zömében ajándéknak szánják, az emberek maguknak csak apróbb termékeket vásárolnak. Szerencsére a fogyatkozó kakaóbab és kávé hiányát – amiről sokat cikkezik a sajtó – egyelőre még nem érzékeljük – mutatott körbe. Mivel Mikulás figurából csak keveset rendel – ezek saját színeiben hagyottak vagy ételszínezékkel kezeltek –, és azt azonnal el is viszik tőle, inkább a szaloncukor mennyországba vezetett be, egy félfalnyi édesség között válogatva.

– Az étcsokival bevontak közül a tojáslikőrös és a trüffelkrémes, a tejbevonósoknál pedig az ír krémlikőrös, a tejtrüffeles karamellás a legkülönlegesebb. De van diólikőrös szaloncukrunk, tavaly nagyon bevált a fehér csokoládés pisztáciás, a konyakmeggyes, és utánozhatatlan a Szamostól a feketeribizlis- vagy a málnás-zselés – sorolta nagy élvezettel. Aztán még sokáig beszélgettünk a Korfu Szelet vagy a ChocoMe csokoládé manufaktúra készítményei keltette gyönyörökről, még a szavakat is hosszan elszopogatva a szánkban.

Szerettünk volna az Interspar hatalmas kínálatáról is többet megtudni, ami alighanem egyedülálló az üzletek felhozatalát tekintve. Közel százféle mikulásfigurát kínálnak és 120-féle szaloncukorral várják a vásárlókat – tudtuk meg a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetőjétől, Maczelka Márktól. – Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a nagyobb kiszerelések felé fordult az érdeklődés. Ugyanakkor az idén még nem látszik, hogy a gazdasági hatások milyen irányba terelik a vásárlási kedvet. Ahogy a közleményünkben is megjelent, tavaly átlagosan 10-15%-kal nőtt a forgalom az adventi időszakban, s idén is hasonló emelkedésre számítunk az év végén. A szezonális édességek iránt már most élénk a kereslet, ahogy a csökkentett cukortartalmú édességek iránt is évről évre dinamikusan nő. A szaloncukrok forgalma fokozatosan emelkedik, s az áruházlánc ebben a szegmensben nagyobb mennyiséggel készül a következő hetekre – tájékoztatott, kellemes böngészést ajánlva a SPAR online shopjában, illetve elárulva azt is, hogy ha az ünnepek utánra is megmaradna valami, azokat a termékeket a NÉBIH engedélyével leértékelik.

Végül egy kisbolt kínálatát is megnéztük, méghozzá egy iskola mellett lévőét. A neve elhallgatását kérő tulajdonos elmondta, hogy hozzá, mint általában más kisboltoknál, leginkább már csak „az utolsó pillanatban ébredők” rohannak be szaloncukorért, csoki Mikulásért vagy előre összeállított Mikulás csomagért. – Az iskolások a kisebb súlyú és árú csokoládékat vásárolják iskolaidőben, ám amikor elmennek szünetre, itt szinte megáll az élet. Pedig tartok választékot, és csomagot is összeállítunk a fogyás ütemében mindenféle árkategóriában – mutatta a szinte még hiánytalan dobozokat.

MJ