– A köszönet hangján szólok, megköszönjük, hogy a magyar állam finanszírozásával megvalósulhatott ez a 160 millió forintos építkezés – mondta a polgármester. – A kállósemjéni családok igénye alapozta meg a beruházást, szépen gyarapodik Kállósemjén, jelenleg 100 óvodás jár az önkormányzati intézménybe. A bölcsődei férőhelyekre is nagy szükség volt, a szülők szeretnék jó helyen biztonságban tudni gyermekeiket, míg dolgozni járnak. Nem volt más megoldás, a bölcsőde az óvoda udvarára épült, s hogy legyen játékterület a szabadban az óvodások számára is, a helyiek összefogásának köszönhetően a szomszédos telket megvásároltuk, ahol kialakítottunk számukra is egy modern játszóteret. Így elégedett lehet mindenki. Annál is inkább, mert ezzel az építkezéssel párhuzamosan energetikailag korszerűsödött az óvoda épülete is, s a „történetnek nincs vége”, a következő cél az óvoda bővítése lesz, mert lassan azt is kinövik a gyerekek. Megköszönjük a térség országgyűlési képviselőjének, dr. Simon Miklósnak a támogatását is, aki mindig figyel településünkre – jegyzete meg Belicza László, s jó egészséget kívánt a bölcsőde dolgozóinak, a gyerekeknek pedig jókedvet.

Ezután dr. Simon Miklós mondott köszöntőt. Elismerően szólt a négyezer fős település példás összefogásáról, a helyiek fejlesztési ötleteiről, majd arról is beszélt, hogy mára az épületek energetikai korszerűsítése időszerűvé vált, különösen a rezsiárak miatt is. Felsorolta, mennyi minden megszépült Kállósemjénben. Kiemelte a Kállay-kúriát, a görögkatolikus templom felújítását, melynek belső munkálatai jelenleg is tartanak, szólt továbbá a kerékpárút megépítéséről és a helyi iskola felújításáról.

– Soha annyi oktatási intézmény nem újult meg a rendszerváltás óta, mint az előző években, csak ebben a választókerületben uniós és állami forrásból 11 milliárd forint jutott erre a célra. Tizenhárom új bölcsőde épült, összesen 21 csoportszobával, voltak bölcsődék, melyek kisebb-nagyobb renováláson estek át. Tíz óvoda megszépült, 20 iskola teljesen megújult – sorolta a tényeket a képviselő. Hozzátette, a településfejlesztési szempontok meghatározásánál az oktatási-nevelési intézmények prioritást élveznek.

Román István főispán, egy történettel kezdte a beszédét. – Amikor kitört az orosz-ukrán háború, s az ország minden részéről érkeztek fiatal önkéntesek a határra segítséget nyújtani, többen rácsodálkoztak a rendezett, megszépült falvakra, településekre. Sokat változott a megye arculata, a helyiek jól használták fel az uniós és állami forrásokat, jól éltek a pénzügyi lehetőségeikkel – mondta a főispán, és hozzáfűzte, a háború, az elhibázott szankciók új kihívások elé állítják a közösségeket, szükség lesz közös gondolkodásra.

Mielőtt a gyerekek bemutatkoztak műsorukkal, Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára kapott szót, s képviselte hivatalosan a szaktárcát, ahonnan a 160 milliós támogatás érkezett a bölcsőde megépítésére.



– Karácsonyi ajándék, a „Jézuska hozta” az új bölcsődét a gyerekeknek – mondta az államtitkár. – Nagy lelkesedéssel jöttem ide, mert az ilyen esemény bizonyítja, hogy ha megvan egy közösségben a kellő elképzelés, hosszú távú víziókkal is rendelkeznek, összefogással mindent elérnek. Az önkormányzatok szerepét külön hangsúlyozom ebben, hiszen az államigazgatásnak azon szintjén állnak, ahol közvetlenül találkoznak elérik az embereket, s összefogással a legkisebb településen is a legnagyobb dologig el tudnak jutni – zárta gondolatait az államtitkár, s áldott karácsonyt kívánt a jelenlévőknek.