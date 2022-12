2002. december 21., szombat

Pánikba estek a nyíregyházi kriptarablók, amikor a hullához értek

Augusztus közepétől november közepéig tartó betöréssorozat tetteseit derítette fel a Nyíregyházi Rendőrkapitányság betörési alosztálya. A közel tucatnyi bűnöző közül ketten még attól sem riadtak vissza, hogy kiraboljanak egy kriptát. A nem mindennapi bűncselekmény-sorozatról Oszlánszki Géza alezredes, alosztályvezető tájékoztatta lapunkat. Elmondta: az említett időszakban rendkívüli módon elszaporodtak Nyíregyházán a presszók és más szórakozóhelyek sérelmére elkövetett bűncselekmények. Rendkívül nehezítette a felderítést, hogy legtöbbször árut nem vittek el, hanem a játékgépekben lévő készpénzre specializálták magukat.

- A hosszas nyomozás után eljutottunk négy testvérhez, akik korábban már követtek el hasonló bűncselekményeket. Egy részletesebb alibitanulmányozás igazolta a gyanúnkat. Amikor "megtört a jég", kiderült, hogy a testvérek alkották a tolvajbanda gerincét és további hét bűnöző kapcsolódott még hozzájuk. Mindannyian nyíregyháziak, 16-34 évesek, egy kivételével valamennyien összeütközésbe kerültek már eddig is a törvénnyel, büntetett előéletűek, illetve több gyanúsítottal szemben más ügyek miatt jelenleg is folyik eljárás, többek között betöréses lopás, rablás és zsarolás miatt. Egy-egy alkalommal ketten, öten indultak portyázni, a személyek cserélődtek, viszont a négy testvér közül valamelyik mindig jelen volt a betörésnél.

- Az eddigi eljárás során mintegy 22 rendbeli betöréses lopást sikerült rájuk bizonyítani. Az elkövetett bűncselekmények zöme kocsma-, presszóbetörés, de szerepel a listán lakás, újságos pavilon, vas-műszaki és élelmiszerbolt kirámolása, de az összes közül a legsúlyosabb bűncselekmény az Északi temetőben elkövetett kriptafeltörés, amikor meggyalázták egy halott emlékhelyét, egy másik sírhelyet meg megrongáltak.

- Még minket, rendőröket is megbotránkoztatott az eset, nem is emlékszem rá, hogy ilyen bűncselekményt elkövettek volna Nyíregyházán. Mint utólag kiderült, a durva kegyeletsértést L. A. és P. B. követték el. Korábban egy ideig mindketten a temetőben dolgoztak. Innen tudták, hogy egyes síroknál keresztvas tartja a fedőlapot, egy ilyet vittek el az egyik betöréshez. Szintén itt jutott tudomásukra, hogy az egyik kriptában az elhalt mellé a koporsóba nagy értékű arany ékszereket helyeztek el a hozzátartozók.

- Október végén úgy döntöttek, hogy egyik éjjel betörnek a kriptába és megszerzik a remélt kincset. Bemásztak a kerítésen, megkeresték a kiszemelt kriptát. Az ajtó üvegét betörve jutottak a helyiségbe, majd összetörték a koporsót védő üvegvitrint, hogy hozzáférjenek a holttest nyugvóhelyéhez, illetve a mellé elhelyezett értékhez. Teljes sötétben ténykedtek és nagyon durván összetörtek mindent, még a koporsót is megrongálták, amikor felfeszítették a tetejét. A sötét miatt semmit sem láttak, kézzel kutattak a holttest körül, nem találtak semmit, majd amikor egy egyikőjük megérintette a halottat, ettől annyira megijedt, hogy pánikszerűen kirohant a kriptából, ez megrémítette a társát, így az is követte.

- Végül semmit sem vittek el, erre nem is volt esélyük, hiszen téves volt az információ, nem voltak értékek elhelyezve a halott mellett. Csupán kegyeleti okból egy-két személyes tárgy volt a koporsóban. Olyan vandál pusztítást végeztek, hogy a helyszínelés is megviselte a kollégákat. A kriptában okozott kár több mint egymillió forint volt. Amúgy az összes betörésnél okozott lopási kár három és fél millió forint, de rongálási kár is eléri a kétmilliót.