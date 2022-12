Általános iskola és űrhajó… Fogadkozások ideje van, de hát az a helyzet, hogy aki komolyan is gondolja, az nem veri nagy dobra, hanem teszi, amit tennie kell. Például felhúzza a futócipőt, és leadja azokat a kilókat, amelyek már oly régóta zavarják, de mindig győzött a „jól van az úgy”. Nem keres tovább kifogásokat a csúszó félévekre az egyetemen, hanem nekidurálja magát, és tanul. Belátja azt is, hogy az a fránya nyelvvizsga sem nyelvérzék, hanem szorgalom és elhatározás kérdése. Más a szint, de ugyanaz a szembesülés, akinek legalább egy piacképes szakma megszerzése már az ugródeszkát jelentené. Mindenkinek megvan a maga következő lépcsőfoka, és igen: valaki az általános iskola befejezésével érheti el a következő célt, míg a kutatóűrhajós-szkafanderért vívott nemes harcban mindössze nyolc honfitársunk maradt fent a rostán. Nekik folytatódik a küzdelem, mert olyan ez, mint a Skót-felföld McLeod számára: végül csak egy maradhat.

Nagy álmokat lehet szövögetni és valóra váltani ebben a gyönyörű országban. Soha nem értettem azokat, akik rögvest élhetetlennek tartják, amint kicsit is másképp alakul a világ, mint ahogy megszokták vagy szeretnék. Kényelmes és önérzetes lett az átlagember, képes megsértődni, ha ki kell tennie a házára a házszámot, ha válaszolnia kell a népszámlálás kérdéseire, ha nem dobhatja el a szemetet az utcán, ha nem pöckölheti ki a cigicsikket az autójából, ha bezárják előtte az adóelkerülés kapuját, vagy a gyermeknevelés támogatásaként a munkájával befizetett adót kapja vissza. Facio ut des, facio ut facias – zárhatnánk rövidre ezt a római korban, de a mi korunk nagy megmondóinak fóruma az internet, a digitális világ, ahol minden mérhető, benne a tényleges tudás iránti vágy is. Az analitika szembesít azzal, hogy a tömeg nem fárasztja magát szakcikkek olvasásával. Egyáltalán nem olvas, most már inkább videókat nyit meg, ám ne gondoljuk, hogy végig is nézi a hozzáértők elemzését, hogy tanuljon, okuljon. A videóra kattintók kétharmada 5-10 másodperc múlva kilép, s aztán ez a kétharmad a legnagyobb szakértő, ha terítéken a Covid, az infektológia, epidemiológia vagy éppen a labdarúgás, az államháztartás, makrogazdaság, politika. Stephen Hawking mondott erre (is) egy jót: „A tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság, hanem a tudás illúziója.”

Ma éjjel átlépünk a következő esztendőbe, amelyre sok-sok mindent kívánhatnánk az egészségtől a békéig. A Nagy Lászlótól vett eszenciát mindenképpen: szerencsét, szerelmet, kemencét, gabonát, parolát, lángot, fényeket, életet. Azt hiszem, ebben minden benne van.