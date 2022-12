– Ezzel is szeretnénk segíteni őket abban, hogy sikeres diplomát tehessenek és az elvárásaiknak megfelelő munkahelyet találjanak maguknak – fogalmazott dr. Kovács Zoltán, aki a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetének vezetője is egyben. Köszöntőjében arra kérte a megjelenteket, később, dolgozó felnőttként se feledkezzenek meg az alapítványról, és támogassák majd őket adójuk egy százalékával. Dr. Kovács Zoltán köszönetet mondott a nyíregyházi önkormányzatnak is, hiszen az alapítvány komoly anyagi támogatást kap tőlük.

– Remélem sokan közületek a diploma megszerzése után Nyíregyházán maradnak, vagy visszajöttök egyszer hozzánk – fogalmazott Jászai Menyhért, a megyeszékhely alpolgármestere, akitől megtudtuk: összesen 60 pályázó kapott támogatást, aminek összértéke meghaladta az 1,8 millió forintot.