Bár most enyhült az idő, már ízelítőt adott a hidegből a tél. Ilyenkor nagyobb figyelmet igényelnek a hajléktalanok és az egyedül élő idősek. Összeállításunkban azt jártuk körbe, hogyan segítenek a rászorulókon az intézmények, az önkormányzatok. A Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő Oltalom Szeretetszolgálat elsősorban a hajléktalan emberek intézményi ellátására koncentrál. Mind az éjjeli menedékhelyen, mind a nappali melegedőben, illetve a népkonyhán már most érzékelik, emelkedik a segítséget kérők száma, s arra számítanak, egyre többen szorulnak majd támogatásra, ami leginkább az ünnepek után, januárban és februárban lesz érzékelhető.

– Az idei év annyiban mindenképp más lesz, hogy az elmúlt 14 évben folyamatosan volt lábadozóellátásunk, most azonban forráshiány miatt a pályázatunkat elutasították, így a betegeket, betegségből felépülőket itt már nem tudjuk elhelyezni. Erre csak a Tokaji úton található hajléktalanokat ellátó 24 órás háziorvosi szolgálaton belül lesz lehetőség, de itt mindössze tíz ágy áll rendelkezésre, így ebből sokan kiszorulnak majd – mondta el lapunknak Nagy Judit. Az intézményvezető-helyettes kitért arra is, hogy a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely közötti távolságot a betegek nehezen vagy egyáltalán nem tudják megtenni, ez komoly gondot jelenthet.

– Sajnos, a konvergenciarégióra vonatkozó protokollt nagyon sokan félreértelmezik, mert azt gondolják, ha hozzánk behozzák a veszélyeztetett embert, akkor minden meg van oldva, és figyelmen kívül hagyják, hogy ez elsősorban mindig a lakóhely szerinti önkormányzat feladata, a megoldást az ottani családsegítő szolgálat bevonásával kell megtalálni – mondta Nagy Judit, hangsúlyozva: természetesen a szeretetszolgálat is – a lehetőségeihez mérten – mindent megtesz, hogy a bajba jutottakon, hideg házban élőkön segítsen, ám nekik elsősorban tüzelőre van szükségük, ebben kell segíteni őket. A szeretetszolgálat éjjeli menedékhelye 100 férőhelyes, s már most csaknem telt házuk van, minimálisan bővíthető.

– A népkonyha működik, itt folyamatosan emelni fogjuk az adagszámokat, mert látjuk a növekvő igényeket. A nappali melegedőben 150 embert tudunk ellátni, mivel itt nem feltétel a hajléktalanság, sokan itt töltik a nappali időszakot, hogy fűteni maximum egy szobát kelljen éjszaka – említette a jelenlegi tapasztalatokról, amit az egyre hidegebbre forduló idő, az energiaválság hatásai csak erősíteni fognak. A szakember azt kérte, hogy a 24 órában elérhető regionális diszpécserszolgálatot akkor hívják, ha helyben nem találtak megoldást, vagy olyan időszakban van szükség azonnali segítségre, amikor sem az önkormányzat, sem a családsegítő szolgálat nem érhető el.

– Figyelnünk kell egymásra és megtalálni a gyors és hatékony segítséget, ha lehet, helyben – tette hozzá az intézményvezető-helyettes.

Több és nagyobb figyelem

A fagyos, havas időjárás megsokszorozza télen a tanya- és falugondnokok munkáját és felelősségét is. – Nagyon sok mindenre oda kell figyelnünk télvíz idején, hogy a falu mindennapi élete zökkenőmentesen haladhasson, a megszokott medrében. Ha az időjárás olyan, akkor a hajnali órákban már a havat kell seperniük, a sikosságot kell megszüntetniük a közmunkásoknak a járdán, az úttesten az irányításommal, hogy aztán reggel baleset nélkül odaérhessenek a diákok az iskolába, a felnőttek a munkahelyükre. A közvilágításra is nagyobb figyelmet kell fordítanunk, hiszen télen hamarabb sötétedik. Ha látok kiégett lámpákat, azonnal jelzem az illetékeseknek – mesélte lapunk érdeklődésére szerteaágazó munkájáról Bereczki Lajos, Gyüre falugondnoka. – Községünk 1350 lakójából közel kétszázan az idősek közé tartoznak, a többségük egyedül él. A mindennapi életüket a házi gondozás formájában segíti az önkormányzat, de minden délelőtt és délután én is ellenőrzőkörutakat végzek, s ha valakinek problémája van, elmondja. Alapvető dolog, hogy jól kell ismernünk a helybelieket, ismerjük a betegségeiket és a szokásaikat, így számunkra már árulkodó jel a füstölgő kémény, a kinyitott kiskapu. Természetesen rákérdezünk arra is, kinek mennyi tüzelőanyaga van, ugyanis az önkormányzat a szociális tűzifát januárban fogja osztani. A tapasztalatok szerint a családok rendelkeznek tartalékkal, a legtöbben

féltek az áremelkedéstől, s előre bespájzolták a tüzelőt – folytatta Bereczki Lajos, s még hozzátette: – A falu lakóit még a kórházba is elviszem, hogy a nagy hidegben ne kelljen várniuk a betegszállító autóra. A településen élők ismerik a telefonszámomat, bármilyen problémájuk van, még este is felhívhatnak.

Figyeljünk a környezetünkben a magányos idősekre!

– A hideg idő beköszöntével a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a fedél nélkül élő emberek biztonságára. Kollégáink visszatérően ellenőrzik a köztereket, parkokat, buszmegállókat, várótermeket, és szükség esetén azonnal intézkednek a sérült vagy krízishelyzetben lévők orvosi, szociális ellátásáról, felvilágosítást adnak a társadalmi szervezetek szolgáltatásairól – tájékoztatta lapunkat dr. Fedor Rita. A megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője hozzátette: a tél és a fagy a hajléktalanok mellett az idős, egyedül élő emberekre is veszélyt jelent. Védelmük érdekében a rendőrség – a jelzőrendszer részeként – együttműködik a mentőszolgálattal, a katasztrófavédelemmel, a polgárőrséggel, a megyei és települési önkormányzatokkal, jegyzőkkel és polgármesterekkel, valamint a segítőszervezetekkel. – Mindannyian figyeljünk oda a környezetükben élő magányos, idős emberekre és a fedél nélküliekre! Amennyiben az utcán segítségre szoruló

embert látunk, ne menjünk el mellette, értesítsük a mentőket vagy a rendőrséget. Ezzel életet menthetünk, és elejét vehetjük annak, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévők bűncselekmény áldozataivá váljanak. Akinek van idős, egyedül élő rokona, szomszédja, ismerőse, látogassa meg, és ellenőrizze, füstöl-e a házuk kéménye, van-e elég tüzelőjük, képesek-e önállóan befűteni otthonukat – sorolta dr. Fedor Rita.

Borítókép: Sipeki Péter