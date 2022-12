A Nyírségvíz Zrt. a hivatalos honlapján hívja fel ügyfelei figyelmét, hogy cselekedjenek időben, és kerüljék el a hideg hatására bekövetkező vízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező, magasabb vízdíjszámlának a költségeit. A hatályos jogszabályok szerint ugyanis az elfolyt vizet, a mérőcsere költségeit, valamint a vízmérőt a felhasználóknak kell megfizetniük, mivel a törvény előírja, hogy kötelesek a vízmérő fagy elleni védelméről gondoskodni.

De mit tegyenek a felhasználók, hogy elkerüljék a hideg okozta jelentős károkat és vízveszteségeket?

Mindig a vízmérőakna födémet és a fedlapot szigeteljük, ne magát a vízmérőt. A szigetelőanyag kiválasztásánál alapvető szempont, hogy nedvesség hatására ne veszítsen a szigetelőképességéből. Például az átnedvesedett ruha, paplan, régi kabát a szigetelő hatásának kb. 80 százalékát is elveszítheti! Magyarország területén az 5 centiméter vastag hungarocell szigetelés már megfelelő védelmet tud nyújtani. Ez egyrészt pénztárcabarát, egyszeri befektetéssel több évtizedre szól, másrészt magának a vízmérőnek a cseréjét, esetleges javítását és leolvasását sem akadályozza. A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők, vízvezetékek esetén ellenőrizzük a pinceablak épségét, szigetelését, és tartsuk az ablakot zárva.

A Nyírségvíz Zrt. azt is javasolja, hogy a hideg beálltáig rendszeresen ellenőrizzük, nincs-e víz az aknában, és a fedlap is jól le van-e szigetelve és zárva. Szigeteljük, vagy ennek hiányában időben víztelenítsük a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékeket is.

Mi a teendő a nem lakott épületek esetében? A télen nem használt ingatlanokat víztelenítsük. Nyissuk meg a kerti csapot, majd zárjuk el a téli elzárót. Az aknát ott is szigeteljük, mivel a vízmérőben a víztelenítést követően is maradhat víz. A fagycsap meghibásodása esetén gondoskodjunk annak soron kívüli cseréjéről. A kerti csap lezárását körültekintően végezzük, ügyeljünk a fagycsap teljes elzárására! Amennyiben megtesszük a szükséges óvintézkedéseket, a hideg és a fagy felengedtével is ép és jól működő vízmérőkkel fogunk az aknákban/pincékben találkozni - olvasható a Nyírségvíz Zrt. honlapján.