Az elmúlt néhány napban szabadságra ment a tél, és a fehér karácsony helyett is csak a melegrekordokról olvashattak az emberek, ám ebben az időszakban bármikor zordra fordulhat az időjárás.

A csípős mínuszokban az autóvezetés is más gyakorlatot igényel, hogy biztonságosan juthassunk el A-ból B-be. Tőlünk nyugatra egyre többen döntenek úgy, hogy vezetéstechnikai pályán, egy profi instruktor kezei alatt bővítik tudásukat, és a gépjárművezetés olyan „finomságait” sajátítják el, amikre a hagyományos képzés alatt nincs lehetőség. Hazánkban az elmúlt években folyamatosan bővült az ehhez szükséges infrastruktúra, s egy ideje már Máriapócson is van lehetőség saját és autónk határainak feszegetésére.

Kezdjük az alapoknál

A téli autóvezetésről és a vezetéstechnikai pályák fontosságáról egy profi instruktorral, Hoffer Zsolttal beszélgettünk. A szakember elmondta, a biztonságos vezetés az üléspozíció beállításánál kezdődik, hiszen mindez jelentős hatást gyakorol arra, hogyan kezeljük az autót.

– Egy modern autóban az ülés több szekciója is állítható, nem is beszélve a kormány hangolási lehetőségeiről. Nem véletlen, hogy a hagyományos vezetői képzésen is ezzel kezdenek az oktatók. Bár még mindig sokszor látni az utakon, hogy egyesek lazán, szinte fekvő pozícióban vezetnek, szerencsére egyre többen értik meg, mi a szerepe a helyes beállításnak. Nagyon fontos, hogy a pedál teljes kinyomásakor a lábunk tompa szöget írjon le, és ne legyen teljesen kinyújtva. Ez azért lényeges, mert ebben a szögben sokkal gyorsabban reagálhatunk az egyes szituációkban – hívta fel a figyelmet Hoffer Zsolt.

A szakember rávilágított: télen teljesen más a kerekek tapadása, ezért az egyik legfontosabb, hogy mindenki téliabroncsot használjon ebben az időszakban.

– A téligumik összetétele teljesen más, mint a nyári társaiké, hogy a hidegben se dermedjen meg a szerkezetük, ezért a gyakorlott „pilóták” némi eltérést is tapasztalhatnak autójuk viselkedésében. A nap is sokkal zavaróbban süt, továbbá a csapadékos aszfalt is sokat ront a körülményeken. Az emberek hozzáállása is meglehetősen széles skálán mozog: míg egyesek szinte ugyanúgy vezetnek, mint nyáron, addig vannak, akik túlzottan óvatosak, és ezzel is fokozzák a balesetveszélyt.

– Azt valljuk, hogy a vezetéstechnikai képzések azért nagyon hasznosak, mert a sofőrök jobban megismerik a járművüket és a saját képességeiket is. Sorba vesszük azokat a szituációkat, amik a mindennapi közlekedésben előfordulhatnak, és a sok gyakorlás szinte ösztönszerűvé teszi az egyes helyzetek megoldását – ismertette a vezetéstechnikai képzések előnyeit Hoffer Zsolt, aki arra is rávilágított, egy veszélyes helyzet elhárítása ma már nem csupán a járművezetőn múlik.

Együttműködés a technikával

– A modern autókban rengeteg vezetéstámogató berendezés van, melyek segítenek minket a mindennapokban, ám nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a működésükkel. Hiába akarunk mi valamit jól csinálni, ha a kocsi rendszerei is beavatkoznak. Pont ezért azt is tudnunk kell, hogy például egy megcsúszásnál mit reagál az autónk, és mi az, amit nekünk kell hozzátenni ehhez a bonyolult képlethez. A mindennapokban persze ritkán fordulnak elő radikális megcsúszások, ami mégis bekövetkezik, azt a kocsi jó eséllyel megoldja, ám ezt nem vehetjük készpénznek.

– A drasztikus tapadásvesztést, a vízen felúszást azonban csak a sofőr képes megoldani. Az emberek nagyon különbözőek, egyeseknek ez szinte ösztönszerű, míg mások nagyon megijednek. Egy vezetéstechnikai centrumban mindezeket átélhetjük, kipróbálhatjuk, egy szakemberrel átbeszélhetjük. Ami ennél is fontosabb, hogy mindezt biztonságos, ellen­őrzött körülmények között, kvázi „büntetlenül” tehetjük meg – hívta fel a figyelmet Hoffer Zsolt.