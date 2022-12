Nagy szükség van erre, hiszen megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez minden közlekedőnek, de különösen egy közszolgáltatónak maximálisan alkalmazkodnia kell. A biztonságos közlekedést – a járműállomány és a munkavállalók megfelelő felkészítése mellett – nagymértékben segíti a flotta modernizációja is: a társaság állománya 2018 óta több mint 1800 korszerű, biztonsági berendezésekkel felszerelt autóbusszal bővült – vont mérleget a napokban a társaság.

Kiemelték, a közlekedési társaság az őszi- téli időszakban előre meghatározott ütemterv szerint ellenőrzi autóbuszait. Figyelnek a gumiabroncsok állapotára, és beszerzik a téli üzemeltetéshez szükséges anyagokat, alkatrészeket. Öt mm-nél kisebb profilmélységű abroncsokkal nem indítanak járatokat, a kopott gumikat minden esetben cserélik. Az autóbuszok kizárólag működőképes fűtőberendezéssel közlekedhetnek. A műszaki telephelyeken fagyszolgálat működik, hogy a járatok időben, biztonságosan indulhassanak, menetrend szerint.

A társaság közleménye kitér arra is, a Volánbusz autóbusz-vezetői minden évben oktatáson vesznek részt, amelyen a téli közlekedés veszélyeire, az azok kezeléséhez szükséges vezetéstechnika alkalmazására és a téli üzemeltetéssel kapcsolatos előírások betartására készítik fel sofőrjeiket, hangsúlyt fektetnek a váratlan helyzetek kezelésére is. Évente mintegy ezer autóbusz-vezető speciális vezetéstechnikai tréningen vehet részt a Hungaroring tanpályáján is. A vállalat az autóbusz-állomások és a műszaki telepek hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálataira is felkészült, ezzel biztosítva a biztonságos közlekedést, és feltöltötte a csúszásmentesítő anyagok készleteit is.

KM