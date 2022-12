– Iskolánknak ez már a negyedik sikeres Erasmus+ pályázata, amiben a toleranciára, mások és más kultúrák elfogadására helyezzük a hangsúlyt – erről már Fabók Judit, az ÉVISZ angoltanára beszélt lapunknak.

– A diákjaink és tanáraink már jártak Görögországban, Portugáliában, Olaszországban és Lengyelországban, ezt az ötödik találkozónk, így most egy hétig mi látjuk vendégül a partneriskolákból érkezett fiatalokat és a pedagógusokat. Az eddig tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a nyelvtudásban is sokat jelent ez a program, a közösprojektmunkák révén megtanulják, hogyan kell csapatban dolgozni, együttműködni. Miután ez egy kulturális jellegű pályázat, a magyar mobilitásban a kortárs művészetekkel foglalkoztunk, azon belül is a street art volt a témánk. Felkerestük a város művészeti iskoláját is, ahol bemutatták, mennyire komoly terület ez, ami a falakon belül kezdődik, majd néhány alkotást meg is tekintettünk – részletezte a tanárnő, hogyan ér össze az ÉVISZ küldetése és a programelem, amiből a diákok is sokat tanulhatnak.

BM