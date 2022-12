– A két ország között nagyon szorosak a gazdasági kapcsolatok – Franciaország hazánk 4. legnagyobb befektetője, 700 francia vállalat van jelen, ezek közel 40 ezer embert foglalkoztatnak, a szerk. –, és itt, Nyíregyházán is erős a francia jelenlét, gondoljunk a Michelin gyárára, ahol 1200-an dolgoznak, a Veolia erőművére, vagy a Bonduelle-re, aminek szintén van itt üzeme. Dr. Kovács Ferenc felvázolta a város fejlesztési terveit, amelyek nagyon ambiciózusak és előremutatóak, beszélt az egyetem átalakításáról, és arról is szót ejtettünk, hogyan lehetne úgy megerősíteni az együttműködést a felsőoktatási intézménnyel, hogy akár duális diplomát is kiadhassanak. Felajánlottam neki, hogy amikor legközelebb Budapesten jár, elviszem a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamarához, így akár új befektetők is érkezhetnek az egyre bővülő Ipari Parkba – mondta a nagykövet, akiről kiderült, áttételesen ő maga is kapcsolódik Nyíregyházához. A megyeszékhelynek ugyanis két francia partnervárosa is van: Massy és Bayonne, ez utóbbi település egyik múzeumát pedig az egyik őséről nevezték el. Claire Legras úgy fogalmazott: bár csak rövid időt töltött Nyíregyházán, de nagyon vonzónak találja a várost, és bízik benne, hogy a jövőben többször is ellátogathat ide.