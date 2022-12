Utoljára katolikus közismereti tankönyvek több, mint 70 évvel ezelőtt íródtak, ezért is kiemelkedő fontosságú a most bemutatott tankönyvcsalád. A történelem, magyar irodalom és magyar nyelvtan tantárgyakból megjelent tankönyveket a hozzájuk tartozó szöveggyűjteményekkel együtt a Szent István Társulat adja ki, a gimnáziumban, szakgimnáziumban, vagy technikumban tanuló diákok számára. A tankönyvek bármely fenntartású intézmény számára rendelhetőek és ingyenesen elérhetőek a 2022. évi Tankönyvjegyzékről, a KELLO-n keresztül. Fontos megemlíteni, hogy a tankönyveket a katolikus oktatási intézményekben sem vezetik be kötelezően.