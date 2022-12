Ezek egy része szakmailag megalapozott véleményeken, elemzéseken alapszik, más részük azonban teret enged az ál- és rémhíreknek, kelleténél jóval nagyobb aggodalmat keltve ezzel az emberekben, belesodorva őket a pánikvásárlásba.

Egy biztos, az elmúlt évekkel összevetve jelenleg nehezebb üzemanyaghoz jutni, a feltorlódott kocsisorok miatt megnövekedhet a várakozási idő, de nincs szó országos üzemanyaghiányról, legfeljebb lokális ellátási problémákról.

– A fehérgyarmati MOL kúton a múlt héten 50 literig adtak benzint, nyugodtan meg tudtam tankolni, nem volt fennakadás – mondta lapunknak Pásztor Attila, aki hozzátette, a környékbeli kisebb kutakon sok helyen 1000 forintban vagy 5 literben maximalizálják a tankolást.

Pásztor Attila Fehérgyarmaton él, de Nyírbátorban, a Rosenbergernél dolgozik, emiatt sokat van úton. Mint azt lapunknak elmondta, abban a térségben nem tapasztalt pánikvásárlásra utaló jeleket

– Vannak egyszer-egyszer hosszabb sorok, de nincs különösebb fennakadás. A környékbeli kisebb kutakon ugyan csak öt litert adnak, vagy 1000 forintban maximalizálják a tankolást – tette hozzá.

Ideiglenes problémák

– Az ibrányi és a nagyhalászi töltőállomáson is 20 litert tudtunk tankolni, ám egyik napról a másikra azzal szembesültünk, hogy ezeken a kis kutakon 2 literben maximalizálták az ársapkás áron vehető üzemanyagot. Szerencsére nem volt „üres” a benzintartályunk, mert nem tudom, hogy jutottunk volna el egy olyan kútra, ahol ettől több tölthető a tankba – mondta el lapunknak Kormány Zoltán.

– Szóltam is a fiamnak, hogy valamelyik nagyvárosban tankoljon, mert itthon nem fog tudni. Meglepetésünkre Debrecenben azzal szembesült, hogy kerek perec ki volt írva, nincs benzin, Újfehértónál azonban szerencséje volt, a Mol-nál minden nehézség nélkül teletölthette a tartályt, s hazafelé azt látta, hogy a Tokaji úti Shell-nél is kiszolgálták az autósokat, nem csak az üzleti partnereket. A benzinkorlátozás és -hiány szerintem főleg a kisebb, magánkézben lévő töltőállomásokat érinti, a nagyoknál pedig a pánikfelvásárlás okoz hosszabb-rövidebb ellátási zavart, de ez általában átmeneti.

Időszakos üzemanyaghiány az ország több benzinkútján előfordult az utóbbi időszakban, de országos hiányról nem beszélhetünk

Fotós: Pusztai Sándor

Hogy látják a fuvarozók?

A gávavencsellői székhellyel működő Gégény Trans fuvarozó cég vezetője, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete Árufuvarozási Tanácsának elnöke szerint nem az ársapka okoz napi szintű gondot a nemzetközi fuvarozásban, hanem az, hogy a nemzetközi kamionok egyszerre legfeljebb 100 liter gázolajat tankolhatnak. Így gyakorlatilag naponta kétszer kell megállnia a sofőrnek tankolni, ami többek közt, veszélyezteti a vezetési idő betartását és az áru pontos megérkezését is.

Gégény Tamás elmondta, korábban induláskor teletankolták Magyarországon a kamiont, és úgy lépte át az országhatárt a sofőr, ma ez megoldhatatlan.

– A hazai tankoláskor a jövedéki adó a magyar államkasszába "vándorolt", most azonban jóval többet tankolnak a nemzetközi fuvarozócégek kamionjai külföldön – tette hozzá a Gégény Trans vezetője, aki elmesélt a lapunknak egy megdöbbentő történetet is, ami az egyik alkalmazottjával történt meg.

– A sofőrom éppen a pihenőidejét töltötte, miközben egy román kamionos kiszivattyúzta a gázolajat a kamionból, majd “olajra” lépett. A térfigyelő kamera felvételei alapján elindult a rendőrségi vizsgálat, de mikorra jelentettük az ügyet, a román kamionos talán már át is lépte a magyar határt. Erről én is hajnalban értesültem, mikor jött az e-mail a telefonomra a hirtelen üzemanyagveszteségről – mondta Gégény Tamás, aki szerint az is nehezíti a hazai kutak üzemanyagellátását, hogy a Mol százhalombattai finomítója egy ideje csak csökkentett kapacitással működik.

TG, BM