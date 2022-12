A hétvégeken a vadászfegyverektől hangos a megye, ugyanis javában tart az apróvad vadászata. Sajnos, ez a megállapítás ma már csak a mezei nyúlra és a fácánra vonatkozik, a többi apróvad védelem alatt áll. Ugyanakkor sajnos azt is meg lehet állapítani, hogy a természetes szaporulat nem kápráztatja el a vadászokat. Az állomány csökkenésének éghajlati, predátori és gazdálkodási okai vannak a szakemberek szerint.

A Pócspetri Mohos-menti Vadásztársaság vadászai is vegyes érzésekkel fejezték be a hajtásokat a napokban megrendezett vadászaton. A résztvevők egyöntetű véleménye alapján megfogalmazták a következő gondolatot: ha lenne egy kis hó, az bizony „összeterelné” a nyulakat, fácánokat.

