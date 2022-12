A kormány szeptember 29-én jelentette be, hogy az idei tanévben az őszi szünet rovására hosszabb lesz az iskolai téli szünet, ami így január 8-áig tart. Mindezt az elszabadult energiaárak tették szükségessé, hiszen az intézmények hosszabb bezárásától jelentős energiamegtakarítást remélnek. Bár a hosszú szünidőnek a diákok biztosan örülnek, sok szülőnek fejtörést okoz a gyermekek elhelyezése.

Nincs már szabadságuk

Gajdics Lászlóné két gyermek édesanyja, és mint lapunknak elmondta, már az ünnepi asztalnál is gondolkodniuk kellett, hogyan oldják meg a szünet hátralévő részében a gyermekfelügyeletet.

– A férjemmel mindketten dolgozunk, szabadságunk már az idénre nincs, így más megoldás után kellett néznünk. A lányom már egyetemista, a kisfiam viszont csak hatéves, őt nem hagynám egyedül otthon. Bár az egyetem aktuális szemesztere is véget ért, a kislányom a tanulmányai mellett dolgozik, így nem tud vigyázni a testvérére. A nagyszülők távol élnek tőlünk, szívesen vigyáznak az unokájukra, de pár napnál tovább a kisfiam nem bírja a szülei nélkül.

– Egyelőre úgy tűnik, az új év első napjaiban a nagyszülőknél „üdül” a fiam, aztán kénytelenek leszünk elhasználni pár napot a jövő évi szabadságkeretből. Természetesen a kis hatévesemet is megkérdeztük, hogy látja a dolgot, és bár örül a hosszú szünidőnek, nem tetszik neki, hogy apa és anya nélkül lesz napokig – mesélte Gajdics Lászlóné.

A Balatonnál telelnek

Nem okoz gondot a hosszú szünet a nyíregyházi Séra családban, hiszen az idén az a kivételes helyzet állt elő, hogy csaknem mindvégig teljes létszámában együtt lehetnek. Ilyen hosszú együttlétük egész évben nem volt. A gyerekek 9-én hétfőn kezdenek, és gyakorlatilag alig kell nélkülözniük a szüleiket a hosszú szabadság alatt.

– Szerencsések vagyunk, ugyanis éppen annyi szabadságom maradt, hogy ki tudtam venni még az év első hetét is – mondta el lapunknak az édesanya, Kriszta. A párjával két 10 esztendős gyermeket nevelnek és mindenki nagyon örül az együttlétnek.

– Minden évben igyekszünk úgy alakítani az életünket, hogy a karácsonyt és az utána következő néhány napot a tágabb családdal töltsük. Mi tehát nem csak nyaralunk, hanem telelünk is egy kicsit, most éppen a Balatonon vagyunk. A szentestét és karácsony első napját még otthon töltöttük, meglátogattuk a rokonokat, és utána utaztunk a magyar tengerhez. Szilveszterkor már ismét otthon várjuk az új esztendőt.

– A Balaton ilyenkor nagy és kellemes sétákat kínál, éppen most jöttünk vissza egy ilyenről, és egy kilátóba is felmentünk. Egyébként pedig a társasjáték dívik ezerrel. Az egyik napon még egy kis bográcsozást is meg szoktunk engedni magunknak a hideg ellenére, és persze ki ne felejtsem a nagy beszélgetéseket.

– Nagyon örülök a mostani lehetőségnek, mert nyáron nem nagyon tudtunk együtt lenni, vagy táboroztak a gyerekek, vagy a párommal voltak egy-egy napot, esetleg egy-kettőt egyedül. A párom 24 órázik, utána jár a szabadnap, és sokat van otthon, amikor rá vannak bízva a gyerekek, de ha nem, akkor nekem 1-2 napot kell bevállalnom munka mellett. Ez lett volna most is, ha nincs elég szabadnapunk, de most ő is itthon van, 2-án dolgozik egy napot, aztán ismét velünk pihen – tudatta Kriszta, hozzátéve, hogy olyan szabadideje, amit csak önmagára fordíthat, nem volt, és aligha lesz az elkövetkező napokban. De nem bánja, hiszen örül, hogy együtt lehet a család.

Szükségük volt a szünetre

A nyíregyházi kétgyermekes anyuka, Lengyelné Molnár Ivett ajándékként tekint a meghosszabbított téli szünetre. Szerencsés helyzetben van, mert náluk, a földhivatalban is van egy kötelező, három hetes leállás.

– A gyerekeknek már szükségük volt egy nagyobb szünetre, mert az őszi szünet nálunk, a kertvárosi általános iskolában elmaradt. Nyilván nincs ezzel mindenki így, de én kimondottan örülök a mostani helyzetnek, mert régóta nem tölthettem ennyi időt a lányaimmal – mondta lapunknak.

Lengyelné Molnár Ivettnek két kislánya van, a kisebbik még óvodás, középső csoportos, a nagyobbik pedig már iskolába jár, szeptemberben kezdte az első osztályt.

– Amellett, hogy én itthon vagyok, a nagymamák is közel laknak hozzánk, rájuk is számíthatok ebben az időszakban. A férjem január elején el tud jönni szabadságra, így akkor már négyesben leszünk idehaza – árulta el lapunknak a Kertvárosban élő édesanya.