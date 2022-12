Tudom, hogy az amúgy is lassú haladást, a reggeli közlekedés idegességét a felújítások, az elterelések még inkább elnehezítik, de ezen – véleményem szerint – az nem segít, ha a másokat és magunkat is védő szabályokat nem tartjuk be vagy ha másokat szidalmazunk a szabályok követése miatt. Emellett azt is tudom, ha magabiztosabban ismernénk a közlekedés szabályait, sok mérgelődéstől kímélnénk meg magunkat és társainkat. A célforgalom kivételével behajtani tilos jelzéssel érintett szakasz, avagy a lakó és pihenő övezet behajtási szabályait most nem is említeném, bár higgyék el, nem véletlenül helyezték el azokat a táblákat. Ilyenkor mindig csupán jószándékú tudatlanságot, és nem otromba, szándékos szabályszegést feltételezek.

Ugyanakkor az elsőbbségi szabályok be nem tartása már más kérdés, ott anyagi kár, sőt, komoly sérülés is keletkezhet a szabályok ismeretének, ne adj Isten, a követés szándékának hiányában. Itt van az a fránya jobbkézszabály, ami éppenséggel nem csak a fővárosiak butasága. Sok lakó- és pihenőövezetben az elsőbbséget nem szabályozzák táblával, így jobb híján marad a KRESZ egyéb útmutatása. Nyíregyházán is nagyon sok olyan kereszteződés van, ahol nincs kitéve az össze nem téveszthető Elsőbbségadás kötelező, vagy Állj, elsőbbségadás kötelező táblák egyike sem. Ilyenek például a Bánki Donát és a Törpe utcák mentén és között található kereszteződések, amiken „osonópálya” jellegük miatt reggel és délután sok száz autó forgalma bonyolódik. Vigyázzunk egymásra, mindenkit hazavárnak!

Márton Lajos