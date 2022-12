Vannak, akik megborzonganak arra a gondolatra, hogy decemberben egy horgásztónál versenyezzenek, mások pedig örömmel vállalják a kihívásokat. Hagyomány már a Pecamánia Roadshow életében, hogy a december 6-ához közel lévő hétvégén Mikulás Kupát rendez az érdeklődőknek. Az idén ezt a megmérettetést december 4-én, vasárnap a Reed Carp Lake horgásztónál rendezték meg, s az indulók között ott volt a Vasmegyerről érkezett Bodó József is a családjával.

– A világhálón láttuk a verseny felhívását, ugyanakkor sokat járunk ide horgászni, s úgy gondolta a család, hogy elindulunk a versenyen, mert még soha nem vettünk részt ilyen viadalon - mondta el érdeklődésünkre a családfő. - Rendszeresen szoktunk ide kijönni, havonta egyszer biztosan itt vagyunk. Faházat szoktunk bérelni, így hosszabb időt - 24 vagy akár 48 órát - is itt tudunk tölteni a parton. Az nem baj, hogy közel van az otthonunk, itt teljesen más világ fogad bennünket, főzünk, sütünk, horgászunk, jólérezzük magunkat, s feltöltődve, felfrissülve megyünk haza innen. Szerencsére a család imádja ezeket a programokat, gyakran a feleségem és a kisfiam mondja, hogy jöjjünk már ki horgászni, s ezt olyan jó hallani nekem.

- Három éve kezdtem el itt a bojlis horgászatot, a rekordom eddig egy 18,5 kilogrammos amur, amit éppen az idén egy éjszaka fogtam. Az elektromos kapásjelző be van élesítve, a hangjára mindenki felébred, s jönnek a családtagok segíteni. Kellett is a segítség, nagyon harcias volt az amur, igencsak meg kellett vele küzdenem. Gyakran a szomszédok is jönnek segíteni, a horgászok összetartó csapatot alkotnak.

- Szeretem a bojlis vizeket, ha úgy adódik, messzebbre is elutazunk, akár háromnapos horgászatra is. Az idén is voltunk Móron, Gyulán, az ottani bojlis vizek is sok élményt tartogatnak a horgászok számára. Gyakran etetőhajóval szoktam a készséget bejuttatni, de ezen a versenyen most csak bedobni lehet. Az egyik botomon élő csaliként csonti van, a másikon bojli, ez utóbbin volt már egy húzás - folytatta Bodó József, aki gyermekként nem rajongott a horgászatáért. Már húszéves lehetett, amikor az egyik rokona rábeszélte, hogy kísérje el a vízpartra. Megtetszett neki ez a hobbi, s azóta rendszeres látogatója a horgászvizeknek.

- A Balatonnál egyszer szívesen horgásznék, talán jövőre sikerül eljutnunk oda. Az álmom az is, hogy foghassak egy 20+-os halat is. Külön örömet jelentene, ha az a nagy hal amur lenne, azt jobban szeretem fogni, nagyobb élményt nyújt a megfogása a harciassága miatt, mint ha ponty lenne. Bár közel van a Tisza is, de a folyóvízi horgászat annyira nem érdekel. Egyszer kipróbáltam, de nem volt sikerélményem, ezért inkább maradok a békésebb tavak mellett.

MML