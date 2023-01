1983. január 23., vasárnap

A világ legnagyobb komondora Nyírtassról

Nyírtasson jártunk, az ország talán leghíresebb tenyésztelepén, az ország legismertebb komondortenyésztő szaktekintélyénél, Deák Orbánnál.

A nyugdíjas gyógyszerész, gyors névsorolvasást tartott, csak a kedvünkért: - Baba, az öreg anya ötéves, Böbe kétéves, Cimbora tizenhárom hónapos, mindketten anyák, Vitéz, a családfő pontosan másfél esztendős. Ha korábban jönnek, láthatták volna a kiskomondorokat is. Most találtak gazdára, az utolsót egy hete vitték el Belgiumba.

Kiderült, az tulajdonképpen itt van a kertek alatt, hiszen jönnek Deák Orbánhoz komondorért Kanadából, az USA-ból, de még Ausztráliából is.

- Ötven esztendeje tenyésztem őket, s évente öt-hat nő fel nálam. Aki ügyes, meggazdagodhat belőle. De én nem iparszerűen előállított kutyákat gyártok, csak azt akarom, hogy fennmaradjon az erős, egészséges, tiszta magyar komondor.

Fél évszázada tenyészti őket, de mióta csak az eszét tudja, mindig volt komondora háznál. Nagyapjánál, dédapjánál... ma is emlékszik Vezérre, azon tanult meg lovagolni hetvenöt éve még Botfalun, az erdélyi szülői háznál. S most itt, a kis faluszéli lakásban a falak, a vitrinek rogyásig tele díjakkal, érmékkel, oklevelekkel, pedig gazdájuk csak a legmagasabb fokozatokat őrzi. Igaz, nem is igen kapott mást a különféle bemutatókon.

Itt van mindjárt az ajtó fölött egy oklevél, rajta egy komondor fényképe: Ali ő, a világgyőztes. 1971-ben nyerte el a címet, s amíg csak élt, nem akadt párja a világon. Mint ahogy nem volt párja Apornak sem: a maga 80 kilójával, s 83 centis testmagasságával a világ legnagyobb komondorának számított.

- Tanulják meg, a komondor csak azt bántja, aki megérdemli. És soha nem felejti el, aki őt egyszer megbántotta. Lehet, hogy szót fogad, de nem lesz többé az ember barátja. Barátság nélkül pedig...

1993. január 23., szombat

Meggyújtották a gázlángot Vaján

Vaján január 22-én ünnepélyes keretek között átadták a környező települések ellátását szolgáló gázátadó állomást és a községi gázhálózatot.

2003. január 23., csütörtök

50 osztálynaplót loptak el a tiszavasvári iskolából

Január 21-én reggelre betörtek Tiszavasvári egyik középiskolájába. A tettes ötven osztálynaplót lopott el a tanári szobából. A feljelentést követően a helyi kapitányság által indított nyomozás aznap délutánra eljutott az iskola egyik 17 éves tanulójáig. A fiú azért lopta el a naplókat, mert másik iskolába akart átmenni, és úgy gondolta, hogy rossz osztályzatai ezt nehezítenék.

Az eltulajdonított osztálykönyvek nagy részét az iskola közelében lévő víztorony tövében a hóba rejtette, néhányat pedig haverjainak adott, akik el akarták azokat égetni. A gyors rendőri intézkedés eredményeként a megsemmisítésre nem került sor, így valamennyi napló épségben visszakerült az iskolába. Alapos a gyanú, hogy a fiú már karácsonykor is betört az iskola kollégiumába.