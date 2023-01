Felidézzük a beszélgetéseket Portálunk szerkesztősége a 2022-es esztendőben is készített interjúkat a vármegyénkben élő vállalkozókkal, művészekkel, valamint a hozzánk ellátogató neves személyekkel, közéleti emberekkel. A beszélgetések során sok szép és hasznos gondolat hangzott el, amiket érdemes ismét felidézni. Az interjúkból egy-egy részletet ragadtunk ki, s ha felkeltettük az érdeklődést, érdemes ismét elolvasni a beszélgetés teljes szövegét.

Az afganisztáni küldetéseiről tartott előadást fiataloknak Újfehértón a Honvédelmi Sportszövetség Sportközpontjában Farkas Sándor alezredes, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka.



Hogyan és mikor döntötte el, hogy katona lesz?

Megmondom őszintén, nem tudom, honnan jött az ötlet, a családban nem volt senki sem katona. Mióta az eszemet tudom, mindig katona akartam lenni. A legelső emlékem, hogy katona akarok lenni egyébként az óvodából van. Ha nem is katona, de valamilyen fegyveres szervhez már egyértelműen kötődtem akkor, farsangkor mindig seriffnek vagy cowboynak öltöztem, s ez valahogy megmaradt egész életemben. Tudtam, hogy valamilyen rendőri, katonai fegyveres szervhez szeretnék tartozni. Lehet, hogy ez abból is fakadt, hogy mindig imádtam a sportot, szeretek kint lenni a természetben, szeretek mozogni és emberekkel foglalkozni.



Minden bizonnyal elhangzik gyakran egy kérdés: soha nem félt a négy afganisztáni és az egy iraki misszió során?

Azokban az esetekben, amikor tényleg történt valami – gondolok például arra, hogy ránk lőttek vagy a közelünkben bombát robbantottak –, akkor nem volt időm félni. Egyetlenegy alkalomra tudok visszaemlékezni, amikor úgy éreztem, hogy izgulok, az egy menet alkalmával történt, amikor az egyik településről mentünk vissza a táborunkba, ami Pol-e Homri városában volt. Rádión kaptunk egy olyan információt, hogy készülnek bennünket megtámadni. Nem tudták a pontos helyét, csupán egy bizonyos útszakaszt tudtak megadni, illetve megjósolni, s akkor bizony izgultam. Nem volt még szó összecsapásról, csak felkészültünk rá, de akkor felpörgetett állapotban voltam. A missziók ideje alatt alapvetően nem volt rám jellemző a félelem, de a katonák többségére sem, hogy izgultak volna.



Mit szóltak a családtagok, amikor hallották, hogy öt küldetést is vállalt?

Nyilván nem örültek neki, de elfogadta mindenki, hogy ezt a hivatást választottam, s ez a hivatással jár. Mindig úgy vagyok ezzel, s ezt próbáltam a szüleimnek és a többi családtagomnak is elmagyarázni, hogy nekem, illetve a katonáknak olyan a misszió, mint a focistának a foci­meccs. Amikor itthon vagyunk és gyakorlatozunk, az nekünk az edzés. Mi azért szeretnénk is pályára lépni néha, s mivel hál’ istennek Magyarországon erre nincsen lehetőségünk, csak külföldi műveleti területen bizonyíthatjuk tudásunkat és felkészültségünket, s ez a külföldi misszió nekünk egy nagyon jó próba, vagyis ez a meccs.



Negyvenkét esztendősen lett a debreceni MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka. Mennyire jelent nagy kihívást önnek a dandárparancsnoki beosztás?

Ez számomra egy óriási megtiszteltetés. Megtiszteltetés azért, mert olyan emberek szolgáltak itt előttem, mint a korábbi honvédelmi miniszter, dr. Benkő Tibor, vagy mint a Magyar Honvédség jelenlegi parancsnoka, dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy. Olyan szempontból is óriási megtiszteltetés, hogy a Magyar Honvédség legnagyobb létszámú alakulatáról beszélünk, s ezt vezetni nagyon nagy kihívás. Rengeteg munka, óriási felelősség, de nekem ez az életem, nagyon szeretem.

