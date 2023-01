– Amikor 2000-ben megszereztem a mentőszakápolói képesítést, megfogalmazódott bennem, hogy én ezt magasabb szinten szeretném művelni, mentőtisztként – mondja szakmai indulásáról Ilyés György, akit dr. Csató Gábor főigazgató újabb öt évre Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye vezető mentőtisztjévé nevezte ki. Ez a második ciklusa lesz, hiszen 2016-ban már elnyerte a posztot, azonban a Covid – mint mindenbe – ebbe is beleszólt, így nem 2021-ben, hanem tavaly ősszel született meg a döntés.

A diploma megszerzése után két évvel újra iskolapadba ült: a Debreceni Egyetemen az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás szakra iratkozott be, és tudatosan készült arra, hogy az egészségügyön belül gazdálkodási, szervezői, vezetői munkakört is betölthessen. De még itt sem állt meg, közgazdászdiplomája is van, HR-szakiránnyal, amit kiválóan tud hasznosítani vezető mentőtisztként is.



Indul az ügyeleti ellátás



– A vármegyében működtetett és üzemeltetett 18 mentőállomás, plusz a rozsályi mentési pont – bízunk benne, hogy a jövőben megnyithatjuk a tiszavasvári mentési pontot is – operatív szervezése, koordinációja és az állomány szakmai felügyelete tartozik hozzám – mondja feladatairól. A vármegyénkben mintegy 500-an dolgoznak a mentőállományban, évente 75-80 ezer beteget látnak el, a megtett kilométerek számában pedig a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatnak fel. Arról nem mondott le, hogy továbbra is vonuljon, hetente egyszer ott ül a mentőben.

– Ez kell, sőt kötelező! Ebben a hivatásban nem elég az elmélet, kell a gyakorlat, a mindennapi tapasztalat. Közelről kell részese lenni a rendszernek, hogy lássam, tapasztaljam, mi működik jól, mi az, amin még javíthatunk – mondja. A Hajdú vármegyei sürgősségi ügyeletben is feladatot vállalt, hamarosan indul a szabolcsi ügyeleti ellátás.



Fotós: Gazdag Mihály

Tudás és tapasztalat

– Mindenképp elismerés, hogy a mentőszolgálat – a felnőtt és gyermekháziorvosokkal közösen – látja majd el a sürgősségi ügyeletet az országban. Nem teljesen új dolog ez, de szervezésügyileg biztosan kihívás. Ahogy a bajtársaink a sürgősségi ellátásban is professzionálisan teljesítenek, itt is meg fogják állni a helyüket – mondja határozottan a vezető mentőtiszt. Utal arra, hogy egyedülálló, országosan egységes szervezetként jól szervezett és egységes eljárásrendek szerint működnek, az autók felszereltsége ugyanaz Nyíregyházán, Mátészalkán vagy Ibrányban, mint az ország nyugati felén, tudásuk, felkészültségük pedig magas szintű. A vármegye mentőállománya, bajtársi közössége semmivel sem rosszabb, mint az ország másik vármegyéjében, sőt – teszi hozzá.

– Az, hogy Hajdú-Bihar vármegyében, ahol az ügyeleti modellprogramot végrehajtották, több szabolcs-szatmár-beregi kollégával részt vettünk, mindenképp előny lesz. Azt a tudást, tapasztalatot itt tudjuk majd kiválóan hasznosítani, hiszen már a működés módja, a rendszer ismerete biztosan ad egyfajta előnyt – magyarázza Ilyés György. Véleménye szerint azokkal szemben, akik úgy kerülnek be a rendszerbe, hogy a nulláról indulnak, előnyük lesz.

– Amit ott megszereztünk rutinban, tapasztalatban, ide adaptáljuk, a helyi igényekhez és adottságokhoz igazítva jól működő ügyelet lesz Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. Nemcsak én, hanem az ottani modellben dolgozó mentőtisztjeink, mentőápolóink, szakdolgozóink is várják, hogy itt végezhessük a munkánkat – utal a közeli jövő nagy feladatára. Joggal büszke arra, hogy szakmailag és emberileg is példásan vizsgáztak, s ezt erősítették meg a betegelégedettségi vizsgálatok is.



Értékes diploma

Az egységes sürgősségi ügyeleti rendszerben egy központi számon fogadják majd a beérkező hívásokat, és a kapott információk alapján indítják a betegekhez a legmegfelelőbb ellátást nyújtó egységet.

Az új rendszerben megnő a helyben elvégezhető vizsgálatok és ellátások köre, s csökkenhet a kórházi kapacitás szükségtelen igénybevétele, valamint a betegeknek sem kell nagyobb távolságot megtenniük. A felsőfokú egészségügyi végzettséggel rendelkező szakemberek is nagy szerepet kapnak. A mentőtisztek és APN-ápolók a sürgősségi ellátás magas szakmai színvonalú szereplői, beavatkozási lehetőségük, kompetenciakörük széles, munkájukat orvosi és szakmai kontroll mellett, a megfelelő előírások szigorú betartásával, szakmai protokollok mentén végzik – emeli ki a központi kommunikáció fontos elemeit Ilyés György.

– Megnövekedett az igény a mentőtisztekre, hiszen a felsőfokú végzettségűek nemcsak a mentőszolgálathoz jók, hanem a sürgősségi osztályokra, ügyeleti rendszerekben is – fogalmaz. S nem tagadja, az pedig mindenképp előny, hogy a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán is képeznek mentőtiszteket, akik szívesen maradnak itt.



Nem tévedhetnek

– Többen részt vesznek a jövő szakembereinek képzésében, s ez nemcsak a mentőtiszt-, hanem a szakápolóképzésre is igaz, valamint vannak belső képzéseik. Nem tudhatjuk, hogy aki hozzánk kerül új belépőként, itt marad, továbbképezi-e magát. Fontos, milyen lesz az első benyomása, milyen képzést kap, milyen a csapat, amelynek a tagjává válik. Meghatározó, mit adunk át – hangsúlyozza, s nem véletlen, hogy amikor bajtársakról beszél, annak többletjelentése van.

– A bajtárs több mint egy kolléga. Fontos, hogy ne csak bejöjjön a munkahelyére és kitöltse a munkaidejét, hanem abban a 12 órában érezze úgy, hogy ez nem egy szükséges rossz, hanem több annál. A bajtárs barát, egyfajta családtag, aki bármikor képes, akar és tud segíteni – a munkában és azon túl is – foglalja össze Ilyés György.

Megváltoztathatatlan szakmai hitvallásként azt mondja:

– Szeretem a bajtársaimat, szeretem a betegeket. Igyekszem az igazságosság és következetesség ösvényéről nem lelépni, ez így volt és így is marad. Amiből nem engedek, az a beteg érdeke, mindenekfelett! A feladatunk és kötelességünk, hivatásunk alapja, hogy a lehető legrövidebb időn belül ki kell érni a rászorulóhoz, és a legmagasabb szintű tudás szerint ellátni őt. Mindig az adott beteg igényeit kell szem előtt tartanunk, a tévedés joga ki van zárva.



BM