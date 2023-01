Amikor 1991-ben II. János Pál hazánkban járt és Máriapócsra is ellátogatott, az utak nagy része szilárd burkolatot kapott, az utóbbi években pedig a kerékpáros közlekedés is biztonságosabbá vált, sőt, számos környező település is elérhető már két keréken. Ezek a fejlesztések nemcsak az itt élők számára fontosak: az ide érkező zarándokok százezrei is könnyebben, biztonságosabban érhetik el a nemzeti kegyhelyet – mondta a polgármester, aki arról is beszélt, hogy az infrastruktúra-fejlesztés még nem ért véget: egy kisebb körforgalom építését, illetve buszöblök és gyalogátkelőhelyek kialakítását is tervezik.

Látványos, kézzelfogható eredmények

– Ebben az évben lesz harminc esztendeje, hogy Máriapócs város lett, az azóta tartó fejlődés pedig látványos és kézzelfogható – így fogalmazott dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, aki felsorolt néhányat az utóbbi időszak beruházásai közül. Megújult többek között az iskola, a római katolikus templom, a városháza, a főtér, fejlesztik az óvodát, és görögkatolikus bölcsőde is épül.

– A külterületi kerékpárutak azért fontosak, mert így a biciklivel érkező zarándokok könnyebben eljuthatnak Máriapócsra, a most átadott 14,5 kilométeres szakasz pedig a várost egyik oldalról a 471-es úttal, a másik oldalról pedig az autópályával köti össze.

Vannak még tartalékok

– Mindenekelőtt szeretném megköszönni, hogy a tavalyi országgyűlési választáson a térségben élők még az országos átlagnál is nagyobb arányban szavaztak a Fideszre és szövetségeseire, mi pedig szeretnénk meghálálni ezt a bizalmat – ezt mondta az átadáson Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tárcavezető arról is beszélt, hogy nemcsak azokért vállalnak felelősséget, akik rájuk szavaztak: a kormány az ország 3/3-át képviseli, azok is számíthatnak tehát rájuk, akik másra adták a voksukat, s úgy kell vezetniük az országot, hogy ezt mindenki érezze – mondta és hozzátette: különösen fontos ez most, a háború árnyékában.

– Sajnos azzal kell számolni, hogy a harcok nem fejeződnek be rövid idő alatt, ezért most minden korábbinál nagyobb szükség van az egységre, az összefogásra. Felelős politikusok ebben a helyzetben nem azt keresik, hogy mi az, ami szétválaszt bennünket, hanem azt, ami összeköt. A mi feladatunk az, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban garantálni tudjuk a magyarok létbiztonságát, illetve fizikai biztonságát, és ha ezen felül maradnak tartalékaink, azt az emberek körülményeinek javítására kell fordítanunk. Személyes felelősségemnek érzem, hogy a vidéken élők számára esélyt teremtsek, s hogy a kistelepülések fejlődését biztosítsam. Az ország számára fontos, hogy ne csak a főváros fejlődjön: azért dolgozunk, hogy a kisebb községekben, falvakban élők úgy érezzék: itt élni is érdemes, nemcsak megszületni. A korábbi, paraszti világgal szemben ma már nem mindenki talál munkát a saját lakóhelyén, ezért nagyon sokan ingáznak, és nem mindegy, hogy ezzel mennyi időt töltenek el. Az a célunk, hogy 2026-ra elérjük, hogy a munkába járással töltött idő naponta ne haladja meg az egy órát – ehhez út- és vasútfejlesztésre van szükség. Ebben a vármegyében az elmúlt időszakban 200 milliárd forintból 500 kilométernyi út újult meg, tovább épült az M3, és ebben a kormányzati ciklusban eléri majd a határt az M49-es autóút, s felújítjuk a Debrecen-Nyíregyháza közötti vasútvonalat. Az ebben a térségben élők dolgozni akarnak, van bennük tettvágy, és ez hatalmas lehetőségeket rejt. Szeretnénk elérni, hogy Magyarország Európa és a világ egyik legjobb helye legyen, és ebben a Miskolc-Debrecen-Nyíregyháza háromszögnek nagy szerepe van. Az a célunk, hogy jobbá, élhetőbbé tegyük a vidéki településeket, de ehhez partnerek kellenek – én ehhez szeretném felajánlani a segítségemet mindenkinek, függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki szimpatizáns – tette hozzá Lázár János.