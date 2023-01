A gyürei kislány szeptember utolsó hétvégéjén sétálni indult az őt nevelő nagyszülei házából. A közeli vasúti pályához ment, egy kukoricásban elbújva megvárta a szerelvény érkezését, majd elé lépett. A vezetőnek esélye sem volt elkerülni a gázolást.

A gyermeket mentőhelikopterrel, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Erősen roncsolódott a lába és a koponyája, ám a kéthavi kórházi kezelésnek köszönhetően végül felépült. A Bors karácsony után meglátogatta a családot.

- Butaságot követtem el, de megígértem a családnak, hogy soha többé nem teszek hasonlót – mondta a lapnak Vanda, és hozzátette: már jó a kedve, és a téli szünetet is igyekszik kiélvezni.

A kérdésre, hogy miért hozta meg szomorú döntését, beletörődötten, de már megkönnyebbülten válaszolt: - Sulis dolgok miatt! És hogy miért bántották a társai az iskolában? - Amiért csak tudtak.

Haragszik rájuk, és hozzátette, a faluban ugyan találkozhat a zaklatóival, de nincs számukra mondanivalója. A nagymamájának viszont van: - Remélem, mindenki tanul a történtekből. A diákok azt, hogy nem szabad bántani, akit gyengébbnek vélnek, a tanárok pedig azt, hogy komolyan kell venniük, ha egy tanítványuk segítséget kér tőlük!

Vanda elmondta: a bántalmazói máig nem kértek tőle bocsánatot, igaz, a nagyszülei néhány hete átíratták a kisvárdai iskolába. Ott jobban érzi magát, és máris talált új barátokat. A balesete és a kórházi kezelése olykor az eszébe jut.

- Az orvosok és a nővérek is jól bántak velem, hálás is vagyok, hogy meggyógyítottak. Arra is jól emlékszem, hogy csak a családra gondoltam, mielőtt a vonat elé léptem.

- Már Istennek hála, túl vagyunk a nehezén, de soha nem fogom elfelejteni azt a látványt, amiben részem volt. A szeretett unokám ott feküdt a kórházi ágyon magatehetetlenül, és nem sokáig nem tudtam, hogy mi lesz vele. Ennél borzalmasabb nem létezik! - mondta a nagymama, aki boldog, hogy Vanda nagy valószínűséggel teljesen felépül, de szomorú, mert lehet, hogy elveszíti a gyermek felett gyakorolt felügyeleti jogát.

További részletek a borsonline.hu-n.