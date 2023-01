A Nyírségi Civilház számos egyesületnek ad otthont, ám mivel most zárva van, más megoldást kell találniuk, ha találkozni szeretnének. A nyíregyházi Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubja is így tett: óévbúcsúztató összejövetelüket egy belvárosi étkezdében rendezték meg. A Bem-iskola diákjai egy kis műsorral segítettek az ünnepi ráhangolódásban, majd az egyesület dalköre állt a tagtársak elé.

– A Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség és az önkormányzat ajándékcsomagját és emléklapját Szabóné dr. Csiszár Gabriella adta át Kassai Bertalanné Ida, Sipos Barnabásné Marika nyolcvanadik, valamint Varju Sándorné Szerénke kilencvenedik születésnapja alkalmából – ismertette Szluk István, a „fegyveresek” elnöke. Hozzátette: az ünnepségen a város támogatásának köszönhetően valamennyien ajándékcsomagot vehettek át, az alapítvány kuratóriuma pedig tizenkét társukat anyagilag is támogathatta.

KM

Borítókép: A dalkör is műsort adott a rendezvényen | Fotó: a klub archívuma