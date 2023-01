A II. magyar hadsereg 80 évvel ezelőtti tragédiájára, a magyarok emlékezetébe doni katasztrófa néven beleégett eseményekre emlékeztek csütörtök délután a vármegyeháza falán elhelyezett emléktáblánál. Dalmay Árpád a kegyeleti ünnepséget minden évben megszervező Rákóczi szövetség és Trianon Társaság városi szervezeteinek nevében szólva emlékeztetett: a doni hősökről 45 évig nem volt szabad beszélni, megbélyegezte őket a szocialista történetírás. – A rendszerváltás után szükségét éreztük, hogy a hősöknek Nyíregyházán is emléktáblájuk – mondta.

A megemlékezésen résztvevő elöljárók közül dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő személyes érintettségéről is szólt, megemlítve, hogy nagyapja is - szerencsére túlélő - tagja volt annak a nyíregyházi 12. gyalogezrednek, amelyet a frontra indulásuk előtt ugyanitt, a vármegyeháza előtt búcsúztatott el 1942. október 13-án ünnepi külsőségek között Nyíregyháza városa. Az emlékünnepség résztvevőinek tolmácsolta a Don kanyart minden nehézség ellenére a közelmúltban ezúttal is felkereső fényeslitkei polgármester, Mártha Tibor üdvözletét.

Román István főispán az utókor megkerülhetetlen főhajtására, a háború tragikus emlékeinek őrzésére és azok továbbadására hívta el a figyelmet. Hasonlóan fogalmazott a hivatásos katona nagyapja révén szintén családi érintettségről beszámoló szabolcsi honatya. – Nyolcvan évvel ezelőtt a halál szele söpört hazáig a Don-kanyarból – emlékeztetett dr. Vinnai Győző, hozzátéve: kötelességünk emlékezni!