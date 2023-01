Mikor keletkezett a világegyetem? Tényleg laborból szabadult el a koronavírus? Mi lehet az emberiség jövője a Földön? Ki a felelős világgazdaság lassulásáért? Ezek azok a kérdések, amelyekre Szikra László Hinta-pálinka című új önálló estjén biztos nem kapunk választ, viszont 90 percnyi kacagás és felhőtlen szórakozás garantált. Magyarország hivatalos dumarekordere – 8 óra és 5 perces előadásával jelenleg ő tartja a leghosszabb stand up comedy műsor hazai Guinness-rekordját – új műsorában tovább árnyalja a vidéki élet szépségeit. Gyakorló kispapaként beavat bennünket a falusi gyermeknevelés rejtelmeibe, az italozási népszokásokba, és kocsmazoológusként bemutatja a söntéspultok környékének izgalmas élővilágát. Természetesen a karanténból kiszabadulva Mama és Papa is Lacival tart, hogy ők is elmeséljék legfrissebb pletykáikat. KM