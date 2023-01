Balogh Boglárka bejárta a világot, élményeit pedig cikkek és könyvek is őrzik. A National Geographic újságírója és bloggere, számos magazin vendégszerzője, akinek a Nemzeti Múzeumban és Természettudományi Múzeumban is voltak már fotókiállításai és aki olyan sikerkönyveket írt, mint az Ezerarcú Föld, a Bakancslista, vagy Az orrszarvúk hajnala. Többször járt már szerkesztőségünkben és nemcsak azért, mert korábban is készítettünk vele interjút, azért is, mert édesapja, Balogh Géza lapunk újságírója volt, akit időnként meglátogatott.

Azt gondolhatnánk, hogy innen jött esetében az indíttatás, de mint a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcast-jéből kiderül: Bogi esetében ez nem volt ennyire egyszerű.

A legnagyobb különbség

– Amikor a középiskolai irodalomtanárom azt mondta, hogy újságírónak születtem, fel voltam háborodva, én ugyanis nemzetközi jogászként szerettem volna megváltani a világot. Az ELTE jogi karára jártam, és már akkor is tudtam, hogy terepen szeretnék dolgozni. Aztán amikor államvizsga előtt eltanácsoltak, úgy döntöttem, kimegyek Angliába nyelvet tanulni és pénzt keresni, amikor pedig egy olasz étterem szakácsot keresett, jelentkeztem. Hamisítottam magamnak önéletrajzot, referenciát, és bár a tulajdonos átlátott a szitán, felvett, mert tetszett neki a talpraesettségem.

– Az ott töltött öt év alatt csupán annyi kérésem volt, hogy a téli időszakban fizetés nélküli szabadságra mehessek, így évente négy-öt hónapot Ázsiában vagy Afrikában tölthettem. Egyre több embert ismertem meg, egyre több történettel lettem gazdagabb, és a cikkeim, s fotóim is kelendők lettek. Tudatosult bennem, hogy ezzel akarok foglalkozni, ehhez pedig nagyban hozzájárult, hogy soha nem voltam anyagias, és az is, hogy szerető család áll mögöttem, így senkinek nem kellett bizonyítanom semmit, ez pedig hatalmas szabadságot adott – mondta Bogi, aki szerint az a legnagyobb különbség Afrika vagy India, illetve Európa lakói között, hogy ez utóbbi kontinensen élők anyagiasak, sokat panaszkodnak és nem tudnak pozitívan gondolkodni – ez utóbbi főleg ránk, magyarokra jellemző.

A legfontosabb tapasztalata, amit a világot járva szerzett, az, hogy a kifogás öli meg az álmokat.

Jane Goodall köszönete

– Ha nem lennénk ennyire kishitűek, és nem keresnénk mindig kifogásokat, nagy célokat érhetnénk el, az álmaink megvalósításához azonban észre kell vennünk a lehetőségeket – úgy, ahogy azt tette Gyöngyi Krisztián ökológus, orrszarvú kutató – róla szól Bogi legújabb könyve –, aki egy természetfilmet látva döntött úgy, hogy Afrikába utazik. Az egész élete tele volt hittel, szenvedéllyel: mindent megtett azért, hogy az álmait megvalósítsa. Persze, nem lehet mindenki vadvédő, a saját közegében viszont mindenki megtalálhatja azt, amiért lelkesedhet – hangzott el a beszélgetésben, amiből kiderül, hogy köszönte meg neki az interjút Jane Goodall, vagy hogy miért sírta el magát, amikor Mexikó partjainál több száz delfinnel úszott együtt.

Mesélt arról, amikor a Dél-Afrikai Köztársaságban egy négy méteres elefántbika látogatta meg a sátrában, és arról is, tud-e úgy utazni, hogy közben nem azon gondolkodik, az élményeiből milyen cikket írhatna.

