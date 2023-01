Kigyulladt Bujon egy vályogház, de az ott lakó férfi nem akart kijönni belőle. Két rendőr hozta ki, egyiküknek pedig muszáj volt később is visszamennie – a nem mindennapi esetről a Zsaru magazin számolt be.

Bármikor leszakadhatott volna

Mindez november 26-án délután történt. Alkonyodott, de annyira még világos volt, hogy a szomszéd időben észrevette, gyanúsan széles az a füstoszlop, ami az idős férfi házának tetejéről száll felfelé, és mintha lángot is látott volna. Kiáltozni kezdett, majd többedmagával beszaladt a portára, és mire a férfi megjelent az ajtóban a botjára támaszkodva, a segélyhívót is tárcsázták.

– Öt percen belül odaértünk – idézte fel Vajóczki Sándor főtörzszászlós, Balsa körzeti megbízottja, aki ezen a szombat délutánon Ibrányban látott el szolgálatot Márton Tamás főtörzsőrmester, járőrvezetővel. – A szomszédok már vártak, és azzal kezdték, hogy a férfi nem akar kijönni. Hiába mondták neki, hogy ég a háza, azt kérte, hagyják békén, és visszament. Úgy döntöttünk, kihozzuk, de sietnünk kellett, mert a tetőszerkezet nagy részen lángolt. Tartani lehetett attól, hogy a födém bármelyik pillanatban beszakad a lakótérbe.

Azt mondta, hagyják békén

A két elszánt zsaru akcióba lépett. – A gerendák még tartottak, de a füst nagyon terjedt. Az idős férfi a szobában pakolászott. Miután igazoltuk magunkat, és felszólítottuk, hogy azonnal hagyja el az ingatlant, nekünk is azt mondta, hogy hagyjuk békén. Ekkor határozottan odaléptünk hozzá, majd jobbról és balról is a hóna alá nyúltunk, és kivittük. A kollégám azt a benzineskannát is kihozta, amit a szobában meglátott – vette át a szót Márton Tamás. – Kérdezgettük az öreget, vannak-e még bent éghető anyagok, és elmondta, hogy a konyhában van két kanna tele benzinnel meg három gázpalack. Ekkor a kollégám rádión beszélt a szolgálatirányítóval, majd visszarohant a házba. Jómagam ott maradtam az öreggel, akit fognom kellett, mert ment volna vissza. Azt ismételgette, hogy odalesz az élete munkája. Kisgépeket javítgatott, és kérte, legalább a motoros fűrészeit hozzuk ki. Majd amiatt hőbörgött, hogy a botja bent maradt, azt viszont elismerte, hogy hallott valami pattogást, de azt hitte, fiatalok a közelben tűzijátékokat pukkantgatnak.

A telefonnal világított

– Kérdeztem a szolgálatirányítótól, hogy a tűzoltók mikorra várhatók, és miután közölte, hogy tíz percbe is telhet, úgy döntöttem, visszamegyek az égő házba – folytatta Vajóczki Sándor. – Volt bennem félsz, hogyne lett volna, abban viszont biztos voltam, hogy ha a tető leszakad, és a két másik, 20 literes benzineskanna és a három gázpalack berobban, akkor a szomszéd házak is veszélybe kerülnek. Az egyik csak 4-5 méterre volt. Úgyhogy vettem egy mély levegőt, és berohantam. Először a gázpalackot vágtam le a tűzhelyről, és dobtam ki a bejárati ajtón, majd a mellette lévő másik kettőt. Ezeket a szomszédok kapták fel, és vitték messzebbre. Ezután mentem ki a két benzineskannával, azok is a konyhában voltak, meg három benzinmotoros fűrész is. Még egy mély lélegzettel ezekért is visszafutottam. Közben a telefonommal világítottam, olyan sötét volt a füsttől, meg már alkonyodott is. ... Mire a benzineskannák és a gázpalackok távolabb kerültek, a tűzoltók is megérkeztek, és négy vízsugárral megfékezték a tüzet. Az ingatlan lakhatatlanná vált, később be is kellett dönteni az imbolygó, átázott falait. Közben megjelent a település alpolgármestere, aki segítségéről biztosította a károsultat, még mielőtt a férfit a mentősök elvitték volna kivizsgálásra. Az előzetes tűzvizsgálat alapján elektromos zárlat okozta a tüzet.

– Nem kicsit köhögtem, de nem lett semmi bajom – válaszolta a vakmerő főtörzszászlós, akinek nem ez volt az első tűzből mentése. – 2014 márciusában Ibrányban úgy hoztam ki egy férfit egy égő házból, hogy a ruhája már lángolt. Ezért akkor különleges jutalmat kaptam a katasztrófavédőktől: megajándékoztak egy parancsnoki tűzoltósisakkal. A főtörzsőrmester is volt már hasonló helyzetben. – Jó pár éve, amikor még Nyíregyházán szolgáltam, egy tízemeletes panelház kilencedik szintjén az egyik lakás kiégett, és mi hoztuk ki a szomszédokat. Ömlött ki a füst az ajtaján, de szerencsére nem kellett bemenni – mondta Márton Tamás. – Régóta dolgozom együtt Sanyival. Nem csodálkoztam, hogy bement az égő házba, mert ő ilyen ember, de azért aggódtam is érte – fogalmazott a főtörzsőrmester a Zsaru magazinnak.

