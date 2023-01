A fiataloknak azt kellett megörökíteniük, hogy milyen is az erdő télen. Még a szervezőket is meglepte, hogy milyen kedvező fogadtatásra talált a felhívásuk, ugyanis a leadási határidőig 1850 gyermekrajz érkezett hozzájuk. A világhálónak köszönhetően a felhívást sok helyen láthatták, így nemcsak a vármegyénkben élő fiatalok küldtek be alkotásokat, hanem érkeztek képek a Dunántúlról és a Délvidékről is.

Az eredményhirdetést január 14-én 10 órától rendezik meg a területi szervezet sóstóhegyi székházában. Mint Fazekas Gergely, a szervezet titkára szerkesztőségünknek elmondta, összesen 24 diák kap jutalmat. Díjazzák mind a négy korosztály legjobb három-három alkotását két nagy csoportban, ugyanis jutalmat kapnak a vármegyénkben belül és vármegyénken kívül élő kisdiákok is. A nyíregyházi szombati eredményhirdetésre azok kaptak meghívást, akik Szabolcs-Szatmár-Beregben élnek.

KM