Nyíregyházi olvasónk, D. M. is erről írta meg gondolatait szerkesztőségünknek: ,,Nagyon készültünk az új év köszöntésére, amihez – tudjuk –, hozzátartozik a tűzijáték, a petárdázás. Ez utóbbit – úgy tűnik – sikerült megfékezni, míg az „égfestést” nem! Nagyon sok Facebook-bejegyzést láttam és olvastam, melyekkel teljes mértékben egyetértek. Egyet szeretnék idézni, mely nem az én gondolataim, de teljesen egyetértek vele. A telet, a sötétséget elűzni, az évet lezárni nem tűzijátékkal kellene. Önreflexióval, számadással, énekkel, tánccal. És igaz az is, ha az állatok beszélni tudnának, akkor az emberiség sírna... Sokan fel sem fogják szerintem, hogy mit tesznek. Kutyák, cicák, madarak menekülnek el minden évben. Tragédiák ezrei születnek meg a hirtelen felvillanó fények mögött. Szóval az említett írás lényege: „Szerintem egyáltalán nincs válság. Nyugodtan lehet még emelni a benzinárat, az élelmiszerárakat, a rezsit... Tegnap azt hittem, kitört a 3. világháború! Órákon keresztül, szünet nélkül puffogtattak, és olyan világos volt, mintha nappal lett volna. Otthon voltam. A kutyák a garázsban rettegtek, a többi állat is összef… magát félelmében. Aztán reggel, mikor futottam, láttam, a lovak sem maradtak ki a buliból. A karám körbe volt pakolva lövedékkel. Szerencsétlenek mit élhettek meg ott az éjszaka?! (Már ha túlélték.) És persze az a sok szemét, amit utána otthagytak! Nos, mit is lehet kívánni ilyenkor a boldog új évre? Szóval ha csak egy jó okot tud valaki mondani, mi értelme van a tűzijátéknak, kalapot emelek neki. Ja, amúgy meg nem értem, mire fel ez a nagy bulihangulat erre az egyszerű naptári fordulóra. Szerintem sokkal több értelme lenne az új évet mondjuk a fény születésével kezdeni, vagy egy tavaszi nap-éj egyenlőséggel.”