Az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezete az elmúlt év novemberében hirdette meg az általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára a rajzpályázatot, s a legjobb alkotások készítői szombaton vehették át jutalmukat.

Vitális Zsombor a vadászkürtjén több szignált is bemutatott (Hallali, Kezdődik a vadászat), majd a vendégeket Szalai Rita, a kamara vadgazdálkodási asszisztense köszöntötte. Mint elmondta, a pályázat kiíróit is meglepte, hogy milyen sok rajz érkezett vissza, a szakmai zsűrinek 1850 alkotást kellett átnéznie és értékelnie. Ráadásul a közösségi médiának köszönhetően érkeztek rajzok hazánk több pontjáról, például a Dunántúlról, de még az országhatáron túlról, a Vajdaságból is.

Szentpéteri Levente, a kamara hagyományos vadászati módok szakbizottsági elnöke is üdvözölte a kis alkotókat és az őket elkísérő szülőket, majd beszámolt arról, hogy pár évvel ezelőtt tűzték ki célul a fiatalok környezettudatos nevelését. Ennek érdekében tartottak előadásokat és látványos bemutatókat óvodásoknak és iskolásoknak is, valamint a kamara székházában megrendezték több alkalommal a Kisvadász tábort is. A rajzpályázat ötlete Szalai Ritában fogalmazódott meg, s hogy jól döntöttek, mikor az ötlet mellé álltak, bizonyítja a rengeteg rajz.

A díjak átadása után különböző foglalkozások vártak a diákokra. Szentpéteri Levente solymászbemutatót tartott, Szalai Rita pedig érdekességeket mesélt az erdők-mezők állatainak világáról bemutatóval egybekötve. A gyermekek és a szülők számára egyaránt izgalmas és mozgalmas délelőtt vendéglátással, közös ebéddel fejeződött be.

MML