Mély tisztelettel és alázattal, de szilárd hittel kezdte meg munkáját az Európai Parlamentben. Diplomatikusan, de markánsan fogalmazza meg a véleményét, amelyet nem ideológiákra, hanem tényekre, valós jelenségekre épít. Hitelességét nagyban erősíti, hogy külföldi meghívások során élő televíziós műsorokban is gyakran vállalja a nyílt vitát. Mindezekről szót ejtettünk Hid­véghi Balázzsal, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőjével, aki Nyíregyházán járva adott interjút a Kelet-Magyarországnak.

Ma már az EP egyik legaktívabb képviselője, de milyen előzetes elképzelésekkel kezdte ezt a munkát, vett részt az első ülésen?

Nagy megtiszteltetés és felelősség volt, amikor 2019-ben lehetőséget kaptam arra, hogy a Fidesz listáján bekerüljek az Európai Parlamentbe. A választói közösségemnek a köszöneten túl kemény és következetes munkával tartozom ezért. Nagyon fontos kérdésekben vitázunk az EP padsoraiban, erről rendszeresen számot adok itthon és más országokban is. E munka hatalmas felelőssége szerénységre int, de erőt is ad az a tény, hogy kiállhatok a nemzetemért olyan ügyekben, amelyek alapvetően meghatározzák honfitársaim életét, biztonságát. Sok esetben ez nem korlátozódik a magyar emberekre, általában véve érintik az európai polgárokat ezek a törekvések, amelyeknek sajnálatos módon brüsszeli ellenszélben kell érvényt szerezni. A politikai ellenfelek hangosak és agresszívek, de egyre több visszaigazolást nyerünk mind szélesebb társadalmi körből, és mind gyakrabban biztosítanak támogatásukról egyszerű, hétköznapi emberek több országból is.

Külön csatát vív a magyar ellenzéki képviselőkkel. Van-e példa más nemzetnél az EP-ben arra, hogy képviselők hazájuk elleni intézkedéseket sürgetnek és szavaznak meg?

Olyan mértékű, agresszivitású és ennyire dezinformációkra alapozó aknamunka, mint amilyet a magyar ellenzék végez, nincs, de azért nem példa nélküli a jelenség. Ehhez hasonló a helyzet Lengyelországban, ahol ilyen ellentét feszül a kormánypárt és az ellenzék között, de arra ott sem látni gyakorlatot, hogy folyamatosan a saját nemzetüket hátrányosan érintő határozatok sorát erőltetik, támogatják és szavazzák meg az ellenzéki képviselők. Nagyon sokat ártanak minden magyar állampolgárnak. Azt külön meg kell jegyezni, hogy a magyarországi baloldal úgy akar minket kioktatni Brüsszelben jogállamiságból, a törvények tiszteletéből, hogy mint kiderült, törvénytelen módon többmilliárdos támogatást kapott, kap az Egyesült Államokból, de ezt eltitkolta, most pedig tagadni próbálja. Ezek után tőlük jogszerűségi szónoklatokat hallgatni enyhén szólva is furcsa.

Ezt is érintette nyíregyházi útja és előadása során.

Nagy örömmel jöttem el Nyíregyházára dr. Kovács Ferenc és dr. Szabó Tünde meghívására, mert fontos volt, hogy itt is széles nyilvánosság előtt osszuk meg gondolatainkat a brüsszeli szankciókról és az Európában kialakult helyzetről, amely hazánkra is károsan hat ki. Ezért adtunk lehetőséget, hogy az emberek elmondják a véleményüket az elhibázott brüsszeli intézkedésekről, amelyek nem hoztak közelebb a háború befejezéséhez, ellenben katasztrofális következményekkel jártak egész Európa és hazánk gazdaságára nézve. Veszélybe sodorták a megélhetést, inflációt szabadítottak el, és munkanélküliséget gerjesztenek. Ezért volt fontos az Európában egyedülálló lehetőség, a nemzeti konzultáció ebben a kérdésben, és sajnos a továbbiakban is azon kell dolgozzunk, hogy visszatereljük az európai döntéshozást a józanság, a racionalitás, a meggondolt cselekvés talajára.

A legnagyobb megosztó kérdés most az orosz–ukrán háború. Adhatunk-e támadási felületet a gyors befejezéséről vallott nézetkülönbséggel?

Azt már minden reálisan gondolkodó pontosan látja, tudja, hogy azzal nem segítünk Ukrajnának, ha Európát kiszolgáltatottá tesszük. Nem hozzuk közelebb a háború végét, ha magunkat meg­gyengítjük, alapjaiban rendítjük meg az európai gazdaságot, és bizonytalanságot, munkanélküliséget, áremelkedést generálunk. Márpedig a brüsszeli szankciós politika éppen ehhez vezetett, és jelen pillanatban is tovább ront a helyzeten. Az emberek már a saját bőrükön tapasztalják, hogy a szankciós döntések többet ártanak az európaiaknak, mint az agresszornak. Ezzel szembe kell nézni, módosítani kell a stratégiát és a döntéseket. Magyarországnak pedig ki kell maradnia ebből a háborúból, amit kezdetektől fogva hangsúlyozunk: hazánk a béke pártján áll, elutasítjuk a háborút és annak eszkalációját, amely végzetes következményekkel járhat az egész világra.

Az EP-üléseket nézve mintha két világ ütközne: a tényeken alapuló valóság és egy virtuális kép. Példák sora mutatja ezt: migrációs válság és kezelése, a háborús helyzet megoldása, az energiabiztonság ügye vagy akár a vallási tolerancia. Hogyan éli ezt meg a parlamenti viták során?

Ez valóban egy nehéz helyzet, és jól írta le: a baloldali, liberális kör egyre agresszívebbé válik, elutasítja a kölcsönös tiszteleten alapuló, érdemi párbeszédet, lehetetlenné teszi ezt a viták során. Semmilyen más véleményt nem akarnak meghallani és elfogadni, így nagyon nehéz közös nevezőt találni. Magyarországot is a legtöbb esetben azért éri támadás, mert veszi a bátorságot a saját vélemény megfogalmazására, még akkor is, ha a brüsszeli politikai elit mást várna el. Legyen szó a már említett illegális migráció kezeléséről, az erőszakos kvóta szerinti elosztásról, betelepítésekről, a család- és gyermekvédelemről vagy épp az átgondolatlan szankciós politikáról. Aki ebben külön utas álláspontra helyezkedik, nem lesz népszerű a brüsszeli hivatalokban, intézményekben és sajtóban, miközben az utcán naponta jönnek szembe a minket igazoló tények. Mi bízunk abban, hogy előbb vagy utóbb visszaáll a normalitás az európai politikában és nyilvánosságban.

Erre lehet példa a lengyel Ryszard Legutko professzor nagy vihart keltő felszólalása, de osztrák, francia, olasz, német, svéd politikusok, képviselők is kiálltak már a magyar álláspont mellett. Tekinthető ez egy uniós reform előszelének?

Ez annak tekinthető, hogy a józanság, a normalitás, a szűk látókörrel dacoló józan ész nem veszett ki teljesen Európából. A pillanatnyilag érzékelhetőnél sokkal többen vannak, akik velünk együtt gondolkodnak, és várják, hogy valaki ezt markánsan képviselje, aki mellett ők is felszólalhatnak. Várják, hogy egy normálisabb világ köszöntsön be. Az Európai Parlamentben jelenleg hangosabbak azok, akik egy kirekesztő, erőszakos, veszélyes baloldali ideológiát akarnak ráerőltetni a világunkra, de mindent meg kell tenni azért, hogy az alapvető emberi normák és társadalmi értékek, évszázados, évezredes tradíciók mentén dolgozzunk, éljünk a jövőben is.

Hogy mennyire nem egyszerű küldetés, példaként hozható Manfred Weber liberális EP-képviselő, aki szerint Magyarország okozza a migránsválságot. Az elmúlt hét évben nem azért támadták hazánkat, mert kerítést is emelve próbáljuk megfékezni ezt az áradatot?

Valóban kihívás erre higgadtan reagálni. Manfred Weber elveszítette a kapcsolatát a valósággal, és sajnos ezzel nincs egyedül. A 2015-ös migránsválság óta Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya azt az álláspontot képviseli, hogy a megoldás erre a válságra az, ha a segítséget visszük el a rászorulókhoz. Hazánk ezért nem nyitotta meg határait, amiért folyamatosan érkezett a kritika a baloldali politikusoktól, akik álszent módon lépnek túl a valóságon. Azon, hogy Európa számos országa tetszeleg emberbaráti pózban, miközben azt követelik, hogy a befogadásuk miatt kialakult gazdasági és kulturális terheik enyhítésére minden EU-tagállam fogadjon be tőlük migránsokat kötelező elosztási kvóta keretében. Ennek a nyomásnak hazánk azóta sem enged.

Az EP-n kívül is aktív, Franciaországban, egy élő műsorban például francia nyelven néhány visszakérdéssel gyorsan elbizonytalanította a vitapartnereit és a műsorvezetőt. A nézőnek úgy tűnik, az átlag nyugat-európai embert elképesztő tájékozatlanság, dezinformáció jellemzi. Ebben mi a tapasztalata?

Ez sajnos így van, s ennek az az oka, hogy a nyugat-európai nyilvánosság és a sajtó egy része végletesen elfogult és Magyarország ellen hangolt. Nyomokban sincs meg a kiegyensúlyozottság a tájékoztatásban, nem kap lehetőséget az eltérő vélemény. Előre megírt, részrehajló és ellenséges írások, koncepcióra felépített tudósítások jelennek meg rólunk éppúgy, mint a kudarcot valló brüsszeli politikáról, a korrupciós botrányokról és a bűncselekményen ért uniós vezetőkről. Ezért fontos, hogy egy magyar képviselő minden olyan helyzetben kiálljon Magyarországért, hazánk igazáért, amikor lehetősége van kifejteni az érveit. Különösen örülök annak, amikor élő műsorban van alkalom vitázni, mert ilyenkor nem tudnak „lekeverni” vagy kivágni fontos, lényegi és tényszerű információkat, nem tudják átírni azt, amit én mondok. Ilyenkor direktben tudok szólni a televízió nézőihez vagy a rádió hallgatóihoz, és érdekes figyelni a visszajelzéseket, reagálásokat. Az internetes hozzászólások nagyon sok alkalommal tükrözik, hogy az átlagpolgárok szerte Európában a magyar álláspontot, véleményt osztják azokban a sorsdöntő kérdésekben, amelyeket az előbb említettünk. Ez is erőt ad a munka folytatásához.

Nyéki Zsolt

Fotó: Dodó Ferenc