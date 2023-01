Összesen 1700 diák vesz részt ezeken a képzéseken, szeptembertől pedig tovább nő ez a szám, ugyanis bővül a programban szereplő intézmények köre. Hétfőn a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója, Gurbánné Papp Mária és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának dékánja, dr. Bíró Tibor sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az ország északi területén egyedüli intézményként a Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum (ÉVISZ) a környezetvédelem és vízügy ágazatban lehetőséget kapott arra, hogy 2023 szeptemberétől okleveles vízügyi technikus képzést indítson.

Nagyszerű lehetőség

– A kar és a szakképzési centrum szakemberei közösen dolgozták ki a képzési programot, amit nemcsak az általános iskolából az ÉVISZ-be jelentkezők választhatnak, hanem az érettségizett, nappali képzésben tanulni vágyók is – utóbbiak két év alatt szerezhetnek szakmai végzettséget. Nagyszerű lehetőség ez azok számára, akik műszaki területen, az egyetem víztudományi karán szeretnének továbbtanulni, azonban a felsőfokú tanulmányaik előtt szeretnék megszerezni a technikusi végzettséget és kreditkönnyítéssel megalapozni felsőfokú tanulmányaikat. Az okleveles vízügyi technikusok számára a sikeres szakmai vizsga után egyenes az út az egyetemre, de technikusként akár a közszférában, akár a magánszférában is elhelyezkedhetnek – mondta a képzésről Gurbánné Papp Mária, aki arról is beszélt, hogy az ÉVISZ és a víztudományi kar közötti együttműködés hosszú évtizedekre nyúlik vissza, a közös képzés sikerének biztosítéka pedig az, hogy a nyíregyházi intézményben végzett technikusok magabiztosan megfelelnek a szakmai követelményeknek.

Mindig lesz munkájuk

– Ha végignéznénk a vízügyi ágazatban dolgozók, mérnökök vagy kutatók életrajzát, azt látnánk, hogy tudásukat nagyon sokan itt, Nyíregyházán alapozták meg, az ÉVISZ a szakképzés egyik tradicionális intézménye. Az itt végzett diákok közül sokan folytatják a tanulmányaikat a vízügyi karon, Baján, az pedig unikális jelenség, hogy nagy részük visszatér az ország keleti felébe, és itt kamatoztatja tudását – így fogalmazott a dékán, dr. Bíró Tibor és hozzátette: a jövőben vízügyi beruházások sora indul majd el, ezek sikeres megvalósításához pedig sok szakemberre lesz szükség. – A világ előtt álló egyik legnagyobb kihívás a vízhiány megoldása, s biztos, hogy az ágazatban dolgozóknak mindig lesz feladatuk. Itt kitűnő alapokat kapnak a diákok, akik, ha az okleveles technikusképzést választják, részt vehetnek mérőgyakorlatokon, szakmai táborokban, de a program fontos eleme a tehetséggondozás is – ha versenyeken indulnak, a szakmai felkészítésben is segítjük a fiatalokat. A legjobbak ösztöndíjat kaphatnak, a kreditek beszámításával pedig fél évvel korábban végezhetnek a hallgatók – mondta a dékán, aki úgy fogalmazott: aki szeretne a köz szolgálatába állni, válassza ezt a képzést, majd a vízügyi kart. – Mindenkit arra biztatok, hogy legyen mérnök, és jó szakember, hiszen rájuk mindig szükség lesz – tette hozzá.