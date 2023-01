A Magyar Közút Nonprofit Zrt. országszerte összesen 32 ezer kilométernyi gyorsforgalmi, fő- és mellékutat üzemeltet, ellátja a téli üzemet, gondozza a több száz millió négyzetméternyi zöldfelületet, frissíti a burkolati jeleket, cseréli a táblákat, szalagkorlátokat. Arra kértük Pécsi Norbert Sándort, hogy vonjon gyorsmérleget az előző évi munkálatokról:

- A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában 2022-ben a megváltozott gazdasági környezet ellenére is jelentős mennyiségű út újult meg. A külső kivitelezők 960 kilométernyi állami utat teljes körűen, míg a közútkezelő saját gépláncaival 800 kilométernyi mellékutat újított fel. Tavasztól pedig további 130 kilométernyi, már megkezdett útfelújítra nyílik lehetőség – mondta a cég kommunikációs osztályának vezetője.

Az országos közútkezelő költségvetési, hazai, illetve európai uniós források bevonásával végeztetett teljes körű felújítási munkákat. A külső szakvállalkozások bevonásával kivitelezett projektekben közös, hogy nemcsak a kopóréteget cserélték ki a szakemberek, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítették, megerősítették. Az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe tették. Az új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodtak a szakvállalkozások. Vagyis a felújításokban érintett szakaszokon átfogó beruházásokat végeznek el a szakemberek.

- Az elmúlt tizenhárom évben, 2010 óta összesen közel 8000 kilométernyi útfelújítást végeztek el a kivitelezők állami beruházásokon keresztül. Ebből csak 2022-ben mintegy 960 kilométernyi, főleg mellékúti szakasz volt érintett. A tavalyi beruházások összértéke meghaladja a 185 milliárd forintot, amit döntő többségében a hazai költségvetési források biztosítottak. Az elmúlt nyár végén az állami beruházásokat felfüggesztették. Jelenleg az előkészítés alatt álló projekt megvalósításának menetrendjének újraütemezésén és felülvizsgálatán dolgozunk. Kijelenthető, hogy nem hagyunk félbe beruházásokat, így a tavaly elkezdődött, de még nem befejezett projektek közül tavasszal további 130 kilométernyi úton folytatódnak a kivitelezések – erősítette meg Bartal Tamás, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnöke.

Pécsi Norbert Sándor közölte, hogy tavaly a legnagyobb összegű felújítási munkát a Nyíregyháza-Záhony vasútvonal feletti hídon hajtották végre 1,762 milliárd forint értékben. A Györtelek-Mérk közötti összekötő úton az 5 kilométeres szakasz 823,341 millió forintból újult meg. A Székelyt Apaggyal összekötú út 4978 méteres szakaszának megújítása 598,424 millió forintba került. A kommunikációs osztályvezető hozzátette:

– A teljes körű felújítások mellett további jelentős mennyiségű üzemeltetési és fenntartási feladatot végzett el a közútkezelő tavaly is, melyekkel biztonságosabban és komfortosabb közlekedhetnek számos országos úton is az autósok

– A tavalyi év legnagyobb sikere, hogy országos viszonylatban több mint 10 saját géplánccal több mint 800 kilométernyi mellékúton végezhettünk egy-két vagy két rétegben aszfaltcserét. Ehhez több mint 340 ezer tonna aszfaltot használhattunk fel a Magyar Falu Program támogatási forrásainak köszönhetően. Ezeknél a beavatkozásoknál is törekedtünk arra, hogy nemcsak az út, hanem annak környezete is megújuljon, így a lehetséges helyszíneken a padkát és az árkot is rendezték a mérnökségi szakembereink – tette hozzá Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

A Magyar Közút az elmúlt esztendőben többek között húsz új teherautót, a Magyar Falu Program támogatásával két komplett aszfaltozó gépláncot, tíz univerzális munkagépet, három oszlopverő gépet, tizennégy ütközési energiaelnyelő eszközt és további számos kisebb-nagyobb adaptert, célgépet szerzett be a mérnökségeinek.

– Cégünk saját kivitelezésében a Magyar Falu Útfelújítási Programban az előző évben a legnagyobb összegben a Györtelek-Tiszabecs másodrendű főút között hajtottunk végre nagyfelületű útjavítási munkát három különböző szakaszon, mely érintette Tunyogmatolcsot, Fehérgyarmatot, Kölcsét és Sonkádot (összesen 234 millió forint értékben).

LTL

Útfelújítások Szabolcs-Szatmár-Beregben

A Magyar Közút kivitelezésében végzett burkolatfelújítási munkák (2022-2023)

útszám út neve beavatkozási hossz (méter)

471 Debrecen-Mátészalka körforgalom

36 Polgár-Nyíregyháza vasúti híd

3834 Nyíregyháza-Kékcse 1000

4927 Máriapócs-Ófehértó 1004

49133 Ömböly 744

4127 Beregdaróc-Csengersima 2765

4127 Beregdaróc-Csengersima 1700

4917 Őr-Terem 4239

4901 Téglás-Balkány 2833

4901 Téglás-Balkány 1915

3634 Tiszaeszlár-Tamásbokor 2919

3631 Tiszadob-Tiszavasvári 1000

4103 Székely-Apagy 4978

3826 Tiszatelek-Kék 1300

4118 Nagydobos-Fehérgyarmat 4183

4127 Beregdaróc-Csengersima 1900

4922 Györtelek-Mérk 5000

4917 Őr-Terem 1255

4901 Téglás-Balkány 6155

471-4918-49331 Debrecen-Mátészalka 544

49331 Mátészalka 938

3612 Tiszalúc-Nagycserkesz 1220

4901 Téglás-Balkány 1475

49155 Komlódtótfalu 2311

4127 Beregdaróc-Csengersima 946

4127 Beregdaróc-Csengersima 1612

3830 Szabolcsveresmart-Kékcse 2879

A Magyar Közút saját kivitelezésében a Magyar Falu Útfelújítási Programban végzett nagyfelületű javítási munkái (2022)

3635 Belegrád-Tamásbokor 600

35126 Nagycserkesz-Cigánybokor 400

36123 Bashalom 3092

36314 Tiszalök 400

3830 Szabolcsveresmart-Kékcse 1145

3830 Szabolcsveresmart-Kékcse 857

3826 Tiszatelek-Kék 998

3826 Tiszatelek-Kék 1384

491 Györtelek-Tiszabecs 2996

491 Györtelek-Tiszabecs 1300

491 Györtelek-Tiszabecs 1435

4923 Porcsalma-Tyukod 2995

41141 Szamostatárfalva 1589

4926 Levelek-Kállósemjén 911

4106 Gyulaháza-Jármi 387

4105 Anarcs-Nyírbátor 445

49127 Nyírgelse 2176

49131 Encsencs 1810

4905 Vámospércs-Nyírlugos 2120

3504 Hajdúdorog-Újfehértó 1470

A Magyar Közút kivitelezésében a feladatterv terhére végzett nagyfelületű javítási munkái (2022)

49146 Lászlótanya 250

41138 Csegöld 430

38 Tarcal-Nyíregyháza 250

38 Tarcal-Nyíregyháza 100

38 Tarcal-Nyíregyháza 1700