Ahogy arról korábban beszámoltunk, az elmúlt hetek folyamatos esőzései miatt magas volt megyénk folyóinak vízszintje, emiatt nemrégiben az Országos Meteorológia Szolgálat arra figyelmeztetett, áradásokat okozhat a lehulló nagy mennyiségű csapadék: a Bodrogon például a másodfokú árvízvédelmi készültségi szint közelébe emelkedtek a vízállások. Ugyan az elmúlt napok időjárása száraz volt, és a folyók vízszintje is apadni látszik, a korábban magas vízállás magával ragadhatja az ártérben nyugvó hulladékot, melyet a folyók jó eséllyel hazánkba szállítanak. A szomszédos országok jelenlegi hulladékhelyzetéről és a térségünkre gyakorolt várható hatásáról Berberovics Krisztián, a Pet Kupa folyótakarítási csoportvezetője mesélt lapunknak. Elmondta, az ilyen időszakokban mindig jogos a félelem a hulladékáradattól.

Változás Ukrajnában

– Az idén legalább annyi szemét érkezhet Romániából, ám a friss adatok szerint Ukrajnából kevesebb hulladék jöhet hazánkba, annak köszönhetően, hogy sikeresek a megelőző akciók. Mindez azért is kiemelkedő siker, mert Kárpátalján megnövekedett a lakosságszám, és több cég is odatelepült a háború elől. A többi vonalon viszont nincs változás, kisebb intenzitással, de jelentős mennyiség úszik a vízben. ez azért is gond, mert a kicsi intenzitás miatt a vízügy nem tud közbelépni, a hulladék viszont továbbvándorol az országba. A Szamoson és a Bodrogon sincs nagy változás sajnos, és bár ez utóbbi eltérő problémakör, mindenképpen foglalkoznunk kell vele. Tisza januári árhulláma bőségesen hozta a hulladékot, amit sajnos nem is sikerült megállítani. A megoldás a jövőben is a megelőzés lehet, ezért külföldi, elsősorban Kárpátaljai partnerekkel dolgozunk egy projektben, aminek már szép eredményei vannak – ismertette a jelenlegi helyzetet a csoportvezető.

A folyó örökbefogadói

– Az Öt ország, egy folyó projektben az önkéntesek partszakaszokat fogadhatnak örökbe, így sokkal könnyebb a Tiszát tisztán tartani, és sokat csökkenhet a folyó szennyezettsége. Folyamatosan érdeklődnek a cégek, civil szervezetek, iskolák, kisebb egyesületek, hogy gondoznának egy-egy partszakaszt. A cél az, hogy az egy-két folyamkilométernyi szakaszt az "örökbefogadók" hosszú távon is tisztán tartsák. Ennek része a feltérképezés, majd a mi segítségünkkel és szakmai hátterünkkel kezdhetik el a munkát. A folyamat elején személyesen is jelen vagyunk, de sok önkéntes olyan gyorsan tanul, hogy a mi részvételünkre a továbbiakban nincs szükség. Tavaly egy másik programban szintén kiváló eredményeket értünk el Kárpátalján a megelőzés és a szelektív hulladékgyűjtés terén. Egy kétéves tervet készítettünk, melynek keretében 690 tonna hulladékot gyűjtöttünk volna össze, de ezt egyetlen év alatt túlszárnyaltuk. Támogatjuk az ottani partnereket, hogy az infrastruktúrájuk bővítésével tovább javíthassunk a helyzeten. Ehhez bálázót, targoncát és kisteherautót is kaptak. A szelektíven összegyűjtött mintegy 700 tonna hulladék jelentős része biztosan az ártérbe, majd később a folyóba került volna – hívta fel a figyelmet Berberovics Krisztián, hozzátéve: ez egy hosszú folyamat kezdete, a jövőben egy komplett szelektív gyűjtési rendszer kiépítését célozza meg a projekt.

– Ugyanilyen megelőző lépésekre lenne szükség Románia felől is, ahogy Kárpátaljára is még több forrás kellene, hiszen a háború elől sokan költöztek oda, és a terület védettsége miatt a cégek is oda költöznek. Ez a munka pár év alatt látványosan megmutatkozik majd a folyókon is, hiszen a későbbiekben a vizek nem szennyeződnek vissza olyan mértékben – tudatta Berberovics Krisztián.

MI