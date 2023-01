„Vicei Tibor Tamás és Koleszár Gergő biológia BSc-szakos hallgatóink a 32. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Biológia szekcióján első helyezést értek el. Dolgozatuk címe: Ki mikor győz a békalencse-tócsagaz versenyben?” – ma is szívesen idézik fel a kiváló teljesítményt a Nyíregyházi Egyetemen. Azóta Koleszár Gergő a Környezettudományi Intézet oktatója lett, és nemrégiben napvilágot látott egy kísérletük eredménye: a globális klímaváltozás miatt megváltozott különböző környezeti tényezők hatásait vizsgálták olyan vízinövényekre, amelyek a hazai felszíni vizekben is nagy mennyiségben megtalálhatóak.

Jobban reagálnak a változásra

– Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a vizsgált fajok közül az idegenhonos növények jobban reagálnak az olyan környezeti változásokra, mint például a vízhőmérséklet emelkedésére, a táp­anyagok feldúsulására a vízi ökoszisztémában, valamint a fényintenzitás csökkenésére a víztest mélyebb rétegeiben – mondta Koleszár Gergő. – Felmerülhet bennünk a kérdés: nem mindegy, milyen növények élnek egy adott területen?! A válasz pedig az, hogy nem. Mivel az említett idegenhonos fajok sokkal plasztikusabbak és fogékonyabbak a változásokra, így a látványos elszaporodásuk hátrányosan befolyásolja a fajok sokféleségét. Számos negatív következménnyel járhat az ökoszisztéma-szolgáltatásokat tekintve is. Ilyenek például a szabad vízi fürdőzés, a strandolás, a vízi sporttevékenységek, az öntözés, az ivóvízellátás. Ezek olyan területek, amelyek jelentősen érintettek lehetnek egy eddig idegen vízinövényfaj tömeges elterjedésének következtében.

Klimatizált fényszoba

A kísérleti eredmények egy nemzetközileg is elismert tudományos folyóiratban jelentek meg, ami a szakma krémjéhez tartozik. – Az ehhez kötődő kísérleteket a Nyíregyházi Egyetem erre a célra kialakított klimatizált fényszobájában végezzük, ahol kontrollált körülmények között hajthatjuk végre a különböző vizsgálatokat. Ezekhez a kutatásokhoz akár középiskolások, akár egyetemi hallgatók is bátran csatlakozhatnak, amennyiben érdekli őket a tudományág. Jómagam is így találkoztam először hasonló jellegű kísérletekkel dr. Szabó Sándor egykori tanárom, jelenlegi kollégám hatására, akinek köszönhetően betekinthettem a laboratóriumi munkálatokba. Az akkor még Nyíregyházi Főiskola biológia–testnevelő edző képzésére 2012-ben iratkoztam be, azóta rengeteg kísérletet végeztünk, sok konferencián és versenyen vettünk részt. Többek között 2015-ben a pécsi Országos Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést és különdíjat kaptam, majd az azt követő debreceni OTDK-n szintén különdíjat sikerült elérnem. – Nyíregyházi tanulmányaim után az egri Eszterházy Károly Egyetem hallgatója voltam, de ez idő alatt is folyamatosan végeztünk kísérleteket a Nyíregyházi Egyetemen. Az egri évek után aztán azonnal munkába álltam, először a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának munkatársa lettem, majd nem sokkal később a gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Biológiatudományi Doktori Iskolájában kezdtem meg a doktori képzést. Emellett 2021 szeptemberétől a Nyíregyházi Egyetemhez visszatérve, immáron oktatói szerepkörben tevékenykedem a Környezettudományi Intézet munkatársaként. Kutatócsoportunk kapcsolatban áll az Ökológiai Kutatóközponttal, az Atommagkutató Intézettel, illetve több európai (wageningeni, duisburg-esseni) egyetemmel is.

Kitartás és elhivatottság

– Egyetemünk infrastrukturális feltételei lehetővé teszik számunkra, hogy színvonalas kutatómunkát végezzünk, és ezeket nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is elismerjék. Mindezek mellé kitartás és elhivatottság szükséges. Azt szokták mondani, hogy „csinálj olyan dolgot, amit szeretsz, és soha többé nem kell dolgoznod”. Én azt gondolom, az oktatásban és kutatásban megtaláltam önmagam, és remélhetőleg hosszú ideig a szakmában maradhatok. Hallgatóként az egyetem falai közé belépve még nem tudtam, mi az, amit szívesen csinálnék, aztán később körvonalazódott bennem, hogy én ezt szeretném. Pár év múlva azt vettem észre, hogy hihetetlen, de ott vagyok, ahol néhány éve lenni szerettem volna. Így a felvételi jelentkezés előtt álló diákoknak is azt üzenem: ne adják fel az álmaikat, tegyenek meg értük mindent! Lehet, hogy ez most nehéz és kellemetlen, ám a későbbi énjük hálás lesz érte.

A jó mentor szerepében

Az elmúlt évek alatt Koleszár Gergőék kutatásainak eredményeit megismerték a határon innen és túl is. – Igyekszem a jó mentor szerepét betölteni, ugyanis már hozzám is lehet csatlakozni, ha valaki szeretne ilyen jellegű kísérleteket végezni. Jelenleg két szakdolgozó munkáját segítem, illetve nyáron két középiskolás diákkal hosszú távú vizsgálatokat végeztünk a Tuzson János Botanikus Kertben. Annak az eredményeit a diákok a Nyíregyházi Egyetem házi rendezésű Tudományos Diákköri Konferenciáján is bemutatták.

LTL