Baumann Pétert Magyarország belügyminisztere hősi halottá nyilvánította, és soron kívül előléptette rendőr főhadnaggyá.

A temetésen dr. Pintér Sándor belügyminiszter, dr. Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkár, dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány és helyettesei, a megyei rendőrfőkapitányok és a társszervek vezetői részvétüket fejezték ki, és főhajtással tisztelegtek Baumann Péter posztumusz rendőr főhadnagy előtt.

A ravatalnál a BRFK munkatársai és a teljes rendőri állomány nevében Budapest rendőrfőkapitánya, dr. Terdik Tamás vezérőrnagy búcsúzott.

A főkapitány búcsúbeszédében kiemelte, hogy Baumann Péter személyében nemcsak egy nagyszerű embertől búcsúzunk, hanem egy olyan rendőrtől, akinek közismert volt a hivatás iránti elkötelezettsége.

Egy környéken lakó idős hölgy lapunknak elmondta, felfoghatatlan, hogy ez az egész megtörtént.

A város is megmozdult

– Rengetegen jöttek a városból a temetésre, többek között az unokám is, aki szintén rendőr. Ő Debrecenből utazott ide, hogy a bajtársa családjának részvétet nyilvánítson. Engem is meglepett, mennyien vannak itt, azt hallottam, hogy az ezret bőven meghaladja a résztvevők létszáma. Mindenki nagyon sajnálja a történteket, hiszen egy fiatal ember életét oltották ki. Egy rendőrét, aki vigyáz ránk, és az életét adta szolgálat közben. Azonban a hősies helytállásával lehet, hogy sokak életét mentette meg. El sem tudom képzelni, mit érezhet most a család, még a fiatalember előtt állt volna egy egész élet. Elég szomorú, hogy ilyen világot élünk – mesélte az idős hölgy.

– Alig jutok szóhoz, megdöbbentett minket a hírek, és nem is volt kérdés, hogy eljövünk a temetésre – ezt már a szertartás egyik résztvevője mondta el munkatársunknak.

Hozzátette: az ő fia is rendőr, és bár a Dunántúlon él, hazautazott, hogy tiszteleghessen bajtársa előtt.

Rémálmok gyötrik

– Belegondolni is rossz, hogy milyen emberek sétálnak köztünk az utcán, hogy valaki, ki tudja, milyen megfontolásból mások életére tör. Közvetlenül nem ismertem a hősi halált halt rendőrt, ám városunk szülötte, a fiam bajtársa volt. Azt hallottam, hogy kedves, energikus és ambiciózus férfi volt, tele tervekkel. Komolyan vette a szolgálatot, rendőrnek lenni számára valóban hivatás volt, nem csupán munka. A családja és szerelme is gyászolja, és úgy tudom, a szolgálati helyén sem csak munkatársként, hanem barátként tekintettek rá – hangsúlyozta nyilatkozónk, akit elmondása szerint a tragikus éjszaka óta rémálmok gyötörnek.

– Miután a hírekből értesültünk róla, mi történt Baumann Péterrel, leírhatatlan szorongás lett úrrá rajtam. Csak az járt a fejemben, hogy mindez az én fiammal is megtörténhet, hiszen bárhol lehet egy ember, akinek elmegy az esze, és őrült ámokfutásba kezd, ahogyan ez a férfi is tette Budapesten. A fiam persze nyugtatott engem, de ez a gondolat nem megy ki a fejemből. Azt a fájdalmat, amit Péter családja érez, csak az érzi át, aki már eltemette a gyermekét. A családunkban sajnos volt erre példa, a nővérem kislánya halt meg egy balesetben, így biztosan mondhatom, egy élet is kevés ahhoz, hogy ezt bárki feldolgozza. Akinek meghal a házastársa, az özvegy, aki a szüleit veszíti el, az árva, de arra még a magyar nyelvben sincs kifejezés, amikor egy szülőnek kell eltemetnie a gyermekét – és ez talán nem is véletlen – zárta gondolatait.

Baumann Péter posztumusz rendőr főhadnagy temetésével egyidőben a rendőrök az egész országban egy percre bekapcsolták a kék lámpát és a szirénát, hogy emlékezzenek és tisztelegjenek emléke előtt.

