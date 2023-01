– Évről évre nő a száma azoknak a tanulóknak, akik minket választanak vizsgahelyszínül, s ez azt is jelenti, egyre több elsős diákot köszönthetünk az intézményünkben – mondta el érdeklődésünkre Homoródi Antalné igazgatóhelyettes, hozzátéve: az, hogy valaki a Kossuthban írta meg a felvételit, nem jelenti automatikusan, hogy ide is jelentkezik majd, ugyanis ezt február közepéig van ideje eldönteni a szülőknek és gyerekeknek.

Már a hétvégén elkezdik a javítást

A tíz feladatot tartalmazó magyar nyelvi feladatsor kitöltésére 10 órától 45 perc állt a tanulók rendelkezésére, semmilyen segédeszközt nem használhattak. A 15 perces szünetet követően tíz matematikai feladatot kellett megoldaniuk, amihez vonalzón, körzőn, szögmérőn kívül mást nem vehettek igénybe. Írásbelin azok kaptak plusz időt a kitöltéshez, akik a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményével érkeztek a felvételire.

– A gyakorlati feladatsoron keresztül mérik fel a diákok elméleti tudást, valamint azokat a képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában az eredményes továbbtanuláshoz szükségesek – tudtuk meg az igazgatóhelyettestől. Elmondta, már ma, azaz szombaton 13 órakor megjelent a javítási-értékelési útmutató, a magyar és matematikai szakos pedagógusaik pedig a hétvégén elkezdik a feladatlapok javítását, s lesznek szakmai egyeztetések, fórumok, hogy országosan is a lehető legegységesebben értékeljék a dolgozatokat. Ezeket január 27-én, péntek 8 és 16 óra között a gimnáziumban lehet megtekinteni, valamint lehetőség van arra is, hogy a vizsgázó és/vagy szülője a kiértékelt dolgozatokról elektronikus másolatot készíthessen. Amennyiben bármilyen észrevétel van az értékeléssel kapcsolatban, azt a megtekintést követő első munkanap végéig (16.00 óráig) írásban adhatják le. – Fellebbezésre akkor van lehetőség, ha a dolgozat javítása eltér javítási-értékelési útmutatótól – tette hozzá Homoródi Antalné.

A szombati középfokú írásbeli vizsgákon országszerte 541 helyszínen több mint 71 ezren vettek részt: a 9. évfolyamra felvételizők írásbelijére több mint 56 000-en jelentkeztek, a hat évfolyamos gimnáziumi írásbelin csaknem 9100, a nyolc évfolyamoson több mint hatezer gyerek vett részt - olvasható hivatal az oktatas.hu-n. Azok a felvételizők, akik a szombati vizsgán alapos indokkal nem tudtak megjelenni, a január 31-ei pótló írásbelin vizsgázhatnak.

Nagyon készült

A Nyíregyházán élő Patrik még nem döntötte el, hogy a kiszemelt három gimnázium közül végül melyikbe adja be a jelentkezési lapját, ám nagyon készült a felvételire.

– A téli szünetben is minden nap olvastam, oldottam meg matematikai feladatokat. Anyával vagy apával végigböngésztük a korábbi évek felvételi feladatsorait, így bízom benne, hogy alaposan felkészültem és a lehető legjobban írtam meg a tesztet. A magyar a kedvenc tantárgyam, azzal nem is volt semmi gond, és úgy érzem, a matekot is sikerült helyesen megoldani, de majd kiderül – vont vállat a 14 éves fiú, aki „hagyományos” 4 évfolyamos gimnáziumba készül, onnan pedig a jogi pálya felé kacsingat, ám mint nevetve megjegyezte, ez még nagyon messze van.

KM