Nem is sejtettük, milyen csodákban lesz részünk. Az útvonal Vásárosnamény–Vitka–Nagydobos–Ópályi–Mátészalka–Nyírmeggyes–Nyírcsászári–Nyírbátor–Máriapócs volt. A Vitkára vezető aszfaltút mindkét oldalát hatalmas platánfák szegélyezik, látványuk mesébe illő. Mintha az óriások országába vagy A Gyűrűk Ura című filmbe kerültünk volna. Csodálatos, erős és bölcs fák, amik éppen csak beszélni nem tudtak. Hasonlóan idős és nagy fák találhatók Ópályihoz közel, az aszfaltút mindkét oldalán kisebb csoportokban, de ezek már vegyesen növő platánok és kocsányos tölgyek. Nagyon örültünk a sok szép és zömében felújított templomnak is az utunk során. Különösen szépnek találtam a vásárosnaményi római katolikus, illetve az ópályi és a nyírmeggyesi református templomot. Mátészalkától Nyírbátorig kerékpárúton kerekezhettünk, ekkor már a köd is felszállt. Tervezzük, hogy a tavaszi kikelet eljövetele után így, kerékpárral indulunk új utakra. Szeretnénk megyénket is jobban megismerni s újabb településekre eljutni.

- Nyári Józsefné, Máriapócs -