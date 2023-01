Jótékonysági batyus bált szervez február 11-én, szombaton 19 órától a Laskodi Polgárőr Egyesület. Az eseménynek a helyi általános iskola tornaterme ad otthot. A zenéről és a jó hangulatról Kozma Gergő gondoskodik, de a szervezők nem érik be ennyivel, ugyanis a bálon fellép a NyírjáCOOLtúra is. A jegyek elővételben már elérhetőek, az asztalfoglalás végső időpontja február 3-a. A Laskodi Polgárőr Egyesület szívesen fogadja a tombolafelajánlásokat, ahogy a szervezet mindennapjait és munkáját segítő kisebb-nagyobb anyagi támogatásokat is. KM