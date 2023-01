Ej, kisökör, tanuld már meg végre, ha Jupitert szeretnéd követni, abból csak bajod lesz. A nagyok nem osztanak lapot a kicsiknek, vagy ha mégis, akkor azt a saját játékszabályaik szerint teszik. Vitának helye nincs, ellenkezés esetén jön a bünti, olykor nyíltan, olykor sunyi változatban. Nehéz olyan terepet találni, ahol ne ez hatná át az Európai Uniót alapító „nagyok” viszonyát a később „befogadottakhoz”. Ahogy legyalulták a külföldi befektetők például a magyar gazdaságot, daráltak be évszázados honi cégeket, szüntettek meg tradicionális magyar termékeket és iparágakat, úgy vagyunk esélytelenek hasonlót tenni a német, francia vagy osztrák piacon. A munkaerő szabad áramlásának annyi lett a hozadéka, hogy az itthon kitanított orvosaink, ápolóink, mérnökeink és képzett szakembereink szépen „átáramlanak” a magasabb fizetéssel csábító országokba, ahol még abból is hasznot húznak, ahogy az itthon maradottak ezért egymást marják.

A befogadás nemes eszméjét olvassák a fejünkre a 2015-ös migránsválság óta, szitokáradatot zúdítva ránk a kerítésépítésért, miközben tőlünk nyugatabbra kaput építettek szárnyakkal, újra bevezették az egymás közötti határellenőrzést, ránk mutogatva, hogy nem tartóztatjuk fel eléggé az illegális bevándorlók tömegét. Rólunk szóló televíziós műsorokkal szórakoztatják a német, holland nézőket, mondván: be akartunk lépni a klubba, de a szabályaikat nem fogadjuk el, csak a pénzüket. Nem idézik az Európai Bizottság korábbi energiaügyi biztosát, Günther Oettingert, vagy a francia közgazdászt, Thomas Pikettyt, akik levezették, hogyan gurulnak vissza az eurók a nettó befizetőkhöz és szolgálják az ő jólétüket.

Ha élnének az alapítók, Monnet, Adenauer, Schuman, elmondhatnák: az Európai Uniót nem erre találták ki. Főleg nem arra, hogy egyetemi hallgatókat és oktatókat zárjanak ki az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és sport támogatását szolgáló programból. Átláthatóság hiányára hivatkoznak ott, ahol az Európai Bizottság elnöke nem tud elszámolni eurómilliárdos gyógyszeripari megrendelésekkel, az uniós egészségügyi biztos számláján váratlanul megjelenik másfélmilliárd forintnyi összeg, az Európai Parlament alelnöke őrizetben magyarázza, hogyan került hozzá egy nagy táska tele pénzzel.

Személyes élményt akkor szereztem arról, hogy az Európai Unió működése és intézményrendszere reformért kiált, amikor még Jean-Claude Juncker volt az EB-elnök. Szóvivője, Mina Andreeva kis csapatunknak elmagyarázta, hogy főnöke a világ legsikeresebb politikusa, aki minden kihívásra, benne migrációra és brexitre is teljes megoldást adott. Hihetetlen volt, hogy mennyire komolyan el is hitte ezt. Az isiász persze nem került szóba. Okkal reménykedett majd’ 500 millió ember, hogy utána jobb jön, de dagad az uniót megrengető botrány, az alapítók a fejüket fogják ott fent, de kritikát csak bennfentesek fogalmazhatnak meg. Ha eliten kívüliektől érkezik, jön a vád, hogy EU-ellenes és persze érkezik a büntetőfékezés is, EU-konform változatban.