Jókedvű és bizakodó - ezzel a két szóval lehet jellemezni a 11 éves Vanda kedélyállapotát. Ez azért különösen fontos, mert a gyermek néhány hónappal ezelőtt öngyilkosságot kísérelt meg - idézi fel a Bors.

Miután Vanda megszületett, az édesanyja már a kórházból sem vihette haza, mert alkalmatlannak találták a gyereknevelésre. A nagyszülei kijárták, hogy náluk helyezzék el, azóta tisztességesen nevelik gyürei házukban. Igyekeznek neki mindent megadni: a szeretet mellett meleg ételt, biztonságot, viszont az anyagi lehetőségeik korlátozottak.

Vandának a házban külön szobája és saját tévéje is van, a ruházata viszont nem mindig követi a legfrissebb divatot. A gazdagabb szülők gyerekei az iskolában emiatt is kipécézték maguknak Vandát, és rendszeressé váltak a csúfolódások. A kislányt bántották a kinézete és súlya kifigurázásával is, és hiába kérte a család a helyi iskola segítségét, semmi sem változott.

A gyermek egy vasárnap bejelentette otthon, hogy sétálni megy. Nem jutott messzire: a házukkal szemközti vasútig sietett csupán, ott pedig elbújt a vágány melletti kukoricásban. Megvárta a szerelvény érkezését és a vonat elé lépett. A vezető nem kerülhette el a gázolást. Vandát életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Azóta felépült és átíratták egy másik iskolába, Kisvárdára, az viszont egyáltalán nem biztos, hogy a gyermek a nagyszüleinél maradhat.

Az édesanya ugyanis beadta a kérelmet, hogy ő folytathassa Vanda nevelését. Vanda hezitál. Menne is a testvéreihez, ugyanakkor a nagyszülőkhöz is kötődik, miközben persze Zsuzsanna és József is ragaszkodik hozzá.