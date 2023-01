Bákány Zsoltné Edina, az Egyház utcai Otthon Centrum irodavezetője érdeklődésünkre elmondta: a kicsi, alacsony fenntartási költségű lakások piaca rakétaként lőttek ki, sorban állnak a vevők, míg a nagyobb ingatlanokért meg sem mozdulnak.

A szakember szerint csak azok vesznek most házat vagy nagyobb lakást, akik olyan helyzetbe kerültek, hogy mindenképpen váltaniuk kell, például bővül a család vagy hazaköltöznek a gyerekek.

A falusi csoknak és a babaváró hitelnek köszönhetően egyre többen telepednek le vidéken. Ahogy azt Barta Miklós Ferenc polgármester is megerősítette: a Nyíregyházához közeli Bujon az elmúlt négy-öt évben nagy volt az érdeklődés, a jobb állapotban lévő falusi csokos házak jelentős része akkor elkelt, ám a rezsiárak emelkedése és a támogatási feltételek szigorítása lelassította a folyamatot.

– A megnövekedett energiaárak miatt az emberek igyekeznek megszabadulni a nagyobb, rosszabb energetikai besorolású családi házaiktól. A tulajdonosok a sikeres adásvétel érdekében akár tíz-tizenöt százalékot is engednek az árból, míg egy modern, új fűtési rendszerrel felszerelt, hőszigetelt ingatlan esetében maximum öt százalékot tudnak lealkudni a vevők. A lakásokkal ugyanez a helyzet – mondta el lapunk kérdésére Bákány Zsoltné Edina. Az Egyház utcai Otthon Centrum irodavezetője kifejtette: a nagyobb ingatlanokat nehezen adják el, ezzel szemben a másfél, kétszobásokért sorba állnak. A nagy alapterületű lakások négyzetméterára 5–600 ezer forint, a kisebbeknél ez az egymillió forintot is elérheti. Ez azt jelenti, hogy egy huszonegy négyzetméter körüli minigarzont 18 millió alatt alig lehet a városban megvásárolni.

Megszűnt a felújítási támogatás

– A falusi csok és a babaváró hitel tovább generálja az ingatlanpiaci forgalmat. Nyilván, ezek a kedvezmények elsősorban a fiatalokat, még gyermekvállalás előtt álló családokat segítik a továbblépésben. Szabolcs-Szatmár-Beregben is bővült az érintett települések listája, érdemes tehát elgondolkodni a falusi csokon, hiszen az az 5+5 millió forintos támogatás nem utolsó szempont a döntés során. A babaváró hitel ugyanazokkal a feltételekkel vehető igénybe, mint korábban, a 3+3-as felújítási támogatás azonban megszűnt, ami azért fontos, mert a rossz energetikai besorolású családi házakat így még nehezebb lesz eladni – magyarázta a nyíregyházi szakember.

– Egyvalami biztos – jegyezte meg Bákány Zsoltné Edina –, ingatlanpiaci forgalom mindig lesz, mert az élet körforgása ezt diktálja, ahogy a befektetők sem tűnnek el, hiszen továbbra is jó megoldás ingatlanban tartani a pénzt. Azt tapasztaltuk, hogy ezen a területen is fontos az embereknek a fenntarthatóság, illetve egyre inkább addig nyújtózkodnak, míg a takarójuk ér.

A falusi csokos településeken a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt az ingatlanpiaci forgalom az elmúlt időszakban. A kedvezmény megemelte ugyan az árakat, de még így is megéri a városokhoz közeli községekben házat venni.

Az elmúlt négy-öt évben sok ingatlan talált gazdára Bujon, ami a támogatások mellett a vármegyeszékhely közelsége miatt is csábító. Barta Miklós Ferenc, a település polgármestere lapunk érdeklődésére elmondta: az utóbbi időszakban ugyan megcsappant az érdeklődés, korábban valóban sokan döntöttek úgy, hogy náluk vásárolják meg és alakítják ki az otthonukat.

Nem adja áron alul

– Az ingatlanok többsége ugyan felújításra szorult, de ezzel kalkuláltak a családok. A megmaradt, a falusi csok követelményeinek megfelelő házakra szintén költeni kell, ám vegyük figyelembe, hogy a 15 percre lévő Nyíregyházán húszmillió forint egy egyszobás panellakás. Érdekes azonban, hogy például az a háromszobás, összkomfortos ház, amit Bujon 15 millió forintért lehet megvenni, a szomszédos Kótajban 35 millióért megy el. Ez elképesztő különbség, és nem tudjuk az okát – jegyezte meg a településvezető, aki elárulta: neki is van egy falusi csokkal megvehető háza, komoly érdeklődő azonban még nem akadt rá.

– Amikor elmondom, hogy mennyibe kerül, nem jönnek vissza, áron alul viszont nem akarom eladni. Kivárok, ahogy sokan mások.

CsA



Heten hétféle eladási árat mondanak Ugocsai László 50 négyzetméteres, nyíregyházi lakását készül eladni.

– Mielőtt meghirdettem, tájékozódtam, hogy az enyémhez hasonló lakások milyen áron mozognak az ingatlanpiacon. Nem szerettem volna túlárazni, de egy felújított, jól felszerelt lakásról van szó, így áron alul sem akartam adni. Mit mondjak, nem volt egyszerű meghatározni a vételárat, főleg úgy, hogy hét ingatlannal foglalkozó szakembertől kértem tanácsot, és kizárólag eltérő válaszokat kaptam – osztotta meg lapunkkal László. Hozzátette: – A szakemberek szerint tavaly novemberben és decemberben „lelassult” a piac, amit az ünnepek tovább fokoztak. Szerintük a következő néhány hétben megnőhet az érdeklődés a lakásom iránt, de az árat illetően ők is sötétben tapogatóztak, így maradtam a lokáció-felszereltség-méret együtthatóknál, és persze a jól bevált tézisnél: minden lakás annyit ér, amennyiért el lehet adni.

– Magánszemélyek eddig kevesen jelentkeztek a hirdetésemre, én is érzem, kivárnak az emberek. Egyébként nem csak eladnék, vennék is, ezért én is látom, nem könnyű megtalálni a megfelelő lakást. A kínálat ugyan megnőtt, de azt tapasztalom, igazán jó lakásból nagyon kevés van, vagy azoknak már tényleg az egekbe szökött az áruk.





Borítókép: Óriási a kisebb lakások iránti kereslet | Illusztráció: MW-archív