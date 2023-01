Felidézzük a beszélgetéseket Portálunk szerkesztősége a 2022-es esztendőben is készített interjúkat a vármegyénkben élő vállalkozókkal, művészekkel, valamint a hozzánk ellátogató neves személyekkel, közéleti emberekkel. A beszélgetések során sok szép és hasznos gondolat hangzott el, amiket érdemes ismét felidézni. Az interjúkból egy-egy részletet ragadtunk ki, s ha felkeltettük az érdeklődést, érdemes ismét elolvasni a beszélgetés teljes szövegét.

Minden jó, ha jó a vége. A felsőoktatási modellváltás csattanójaként ez ekképpen módosul: minden jó, ha egy jó hajó a vége. Amikor elindult a kikötőből a hosszú útjára, voltak háborgók, kétkedők, de a kormány erős kézben maradt, és elkerülte a leselkedő veszélyt, nem futott zátonyra. Az árbóc kiállta a próbát, jó az irány, kiszámítható a cél, teljesíthető a küldetés. Mindezt megerősítette a „kapitány”, dr. Stumpf István, a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos, akivel a Nyíregyházi Egyetemen tartott hallgatói fórum után beszélgettünk.



Amikor kinevezték a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztosnak, a kockázat vagy a kihívás volt nagyobb?

Meglehetősen nagy rizikót vállalt fel a kormány a modellváltással, de a 24. órában voltunk, így indokolt volt a kockázatos lépés. Ezzel is nyomatékosította, hogy az addiginál rugalmasabb és kiszámíthatóbb működési környezet kialakításával növelje a magyar fiata­lok képzésének színvonalát. Ami addig volt, azt állóvíznek is nevezhetném. Viszont a fel­ső­oktatási intézmények az év­tizedek óta változatlan működési modelljük megújításával egyértelműen sikeresebbek lehetnek, ezáltal képesek meg­felelni az új kihívásoknak. Kie­melt törekvés, hogy az egye­­temek központi szerepet tölt­senek be a kutatások fejlesztésében, az innovációban, az intézményközi, a vállalati és a nemzetközi kapcsolataik további erősítésében.



Magyarországon az egyetemek tradicionálisan állami finanszírozásban működtek. Az új struktúrában a hatvanhárom felsőoktatási intézményből az addig huszonhét állami fenntartásúból huszonegy döntött úgy, hogy követi a finn példára emlékeztető modellváltást. Ennyi idő távlatából helyesen cselekedtek?

Ehhez nem férhet kétség. Meg­érte türelmesnek lenni, az ok­tatóknak és a hallgatóknak is vonzó döntésekkel sikerült el­indulni a versenyképesség irá­nyába. A modellváltás a nem­zeti tudástermelés megújításának a kulcskérdése. Történelmi léptékű bérfejlesztést hajtottunk végre, olyan fizetést adunk, ami miatt érdemes vállalni az oktatói, kutatói életpályát.

A húga családja Gyürén él, ez is megerősíti, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg közel áll a szívéhez. Mennyire ismeri a vármegyét, mi lehet a nyíregyházi campus specialitása?

Dr. Mészáros Józsefhez, a fenn­tartói, a tulajdonosi jogot gyakorló Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökéhez régi barátság fűz még a Barankovics István Alapítványnak is köszönhetően. Kiválóan együttműködünk dr. Kovács Ferenccel, Nyíregyháza polgármesterével, a kuratórium elnökségi tagjával, vele a Bibó István Szakkollégium óta jó a viszony. Neki is az az érdeke, hogy a működési és a pénzügyi autonómia erősödésével a régióban sok továbbtanulni vágyó fiatal számára vonzó legyen mindaz, amit a Nyíregyházi Egyetem kínál a leendő hallgatóinak. A saját arculat része például a Lego Innovációs Stúdió vagy a pilótaképzés, ezekre egyetemi modelleket lehet építeni.

LTL



Borítókép: Dr. Stumpf István | Fotó: Dodó Ferenc