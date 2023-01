A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Magyarország legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely több mint negyed évszázada végzi tevékenységét, az általános iskola felső tagozatától egészen az egyetemi évekig, sőt még azon túl is támogatja a fiatalok tehetségének kibontakozását. Felkutatja a kiemelkedő képességű fiatalokat, és bekapcsolja őket képzésrendszerébe, melynek során a diákok korszerű kompetenciákra, kritikai gondolkodásra, széles világlátásra tehetnek szert egy összetartó csapatban, amely a helyi közösségépítés bázisául is szolgál.



Az ingyenes tehetséggondozó program tavaly szeptemberben nyitotta meg kapuit Nyíregyházán, a Kálvin téri régi Postapalota épületében. A felújított, tágas és komfortos központ termein Vargáné dr. Bosnyák Ildikó vezetett körbe minket, az épületen látszott, hogy a diákok teljesen belakták, jól érzik magukat benne. Néhányukkal meg is ismerkedhettünk.

Szimpatikusak, kedvesek voltak, s amíg a központvezetővel elbeszélgettünk, addig ők csocsóztak egyet, a hosszú téli szünet után volt miről beszélgetniük, csak úgy záporoztak a poénjaik. Intelligens, érdeklődő és nem utolsósorban jó humorú gyerekeknek ismertük meg őket.

„Máshol nincs ilyen csapat”

Török Ákos, Kota Edina és Bukta Benjámin a Középiskolás Programban vesznek részt, kilencedikes és tizenkettedikes gimnazisták. Mindhárman nagyon örülnek, hogy bekerülhettek a nemzetközileg is elismert tehetséggondozó programba, hiszen mint mondták, az MCC-ben olyan tudásra tesznek szert, amit jól hasznosíthatnak későbbi tanulmányaik során. Nagy kedvencként meséltek a személyiségük formálásához nagyban hozzájáruló pszichológiai kurzusokról, az izgalmas klubfoglalkozásokról, melyekre heti rendszerességgel eljárnak.

Odavannak a vitafórumokért, várják az új KP-túrákat, valamint a központ nyilvános eseményeinek is aktív részesei, hiszen az előadásokból, kerekasztal-beszélgetésekből is sokat tanulhatnak. A fiatalok szavaiból úgy tűnt, az MCC újat nyújt nekik, a projektmunkák során kiteljesedhet kreativitásuk, és ami előnyükre szolgál: megtanulnak csapatban dolgozni.



– A sokszínű e-learninges kurzusok közül engem a jog érdekel a legjobban, jogi pályára készülök, bő két hét múlva a jelentkezésemet is jogra adom be. A kurzusok révén megismerhetem a magyar jogi gondolkodás jellemzőit, kiterjedt képet kapok a magyar jogászi munkáról, úgy gondolom, az itt megszerzett tudást később a karrierépítésben is kamatoztathatom. Szeretnék egyetemistaként is az MCC-ben maradni, mert biztos vagyok abban, hogy ehhez hasonló közösséget máshol nem találok – mondta Török Ákos. A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium végzős diákja megjegyezte: a tehetségprogramban multi-interdiszciplináris oktatás folyik, azaz egy-egy témakört több tudományterület felölelésével dolgoznak fel, s ez nagyon is a kedvére való!

Idegennyelv-oktatás ingyen

Kota Edina tavaly érkezett Nyíregyházára, családjával az Ukrajnában dúló háború elől menekültek el, úgy döntöttek, Nyíregyházán szeretnének letelepedni. A kárpátaljai diáklány az Arany János Gimnáziumban megtalálta a helyét, s mint fogalmazott, az pedig „hab a tortán”, hogy részt vehet az MCC Középiskolás Programjában is.



Fotós: Gazdag Mihály



– Nagyon jólesnek a személyes találkozások a heti rendszerességgel ismétlődő KP-klubdélutánok, ilyenkor a szakmai munkán kívül nagyokat beszélgetünk, nekem erre most szükségem is van, a barátaim lelki támaszt nyújtanak nekem. Egyébként mindig fontosnak tartottam, hogy többféle közegben szocializálódjam, az iskolán kívül is ismerjek olyan fiatalokat, akikkel hasonló az érdeklődési körünk. Szeretem az idegen nyelveket, az MCC-ben két nyelvet is tanulhatunk, ingyenesen – mondta örömmel Edina, aki a többnapos MCC-s táborok aktív résztvevője, a februári utazást már meg is szervezték a csapattal és a központ programkoordinátorával, Korpai Péterrel.

Tudásgazdagítás

Az MCC ott kezdődik, ahol a közoktatás véget ér, a hagyományos oktatás mellett működik, az iskolai tanórákon kívül foglalkoztatja a fiatalokat, akik a tudományok svédasztaláról csemegézhetnek, később pedig olyan tudományterület felé orientálódhatnak, amiben a legtehetségesebbek.

Bukta Benjámint a pszichológia, a biológia és a földrajz tudomány köti le, a kilencedikes fiú még nem tudja, milyen irányba megy tovább, de a KP-ban megszerzett ismeretei minden bizonnyal gazdagítják a hagyományos oktatásban megszerzett tudását, fejlesztik kritikus gondolkodását.

Diákokat toboroznak

Január 31-ég lehet jelentkezni a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjára – hívta fel a fiatalok figyelmét Vargáné dr. Bosnyák Ildikó központvezető. Hangsúlyozta, a középiskolások félévkor is bekapcsolódhatnak a programba, a létszámban nincs felső határ.

– Az mcc.hu oldalon található a jelentkezési adatlap, amihez csatolni kell egy szabadon választott olvasmány, film, sorozat, színházi darab összefoglalását vagy kritikáját 1–1,5 gépelt oldal terjedelemben. A Középiskolás Program ingyenes online képzést kínál mindazon 9–12. évfolyamos fiatalok számára, akik érdeklődnek társadalmi, gazdasági és közéleti témák iránt, akik szeretnének elmerülni a különböző tudományterületekben.

