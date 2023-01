Honorálják a nyelvvizsgát is

– Igyekeztünk egy olyan új felvételi rendszert kialakítani, amely tökéletesen igazodik az intézményünk stratégiájához – jelentette ki érdeklődésünkre Kósáné dr. Bilanics Ágnes oktatási rektorhelyettes. – Jelentős változásnak számít, hogy emelt szintű érettségi nélkül is érkezhetnek hozzánk diákok. Nálunk a legtöbb szakon nem lesz minimumponthatár, egyetlen szakon sem határozunk meg szakterületi minimumpontot. A többletpontokat a 2022-ben érvényes szabályok szerint lehet érvényesíteni. Jövőre az egyetemünk révén meghatározott szempontrendszerek is bővítik a felvételi lehetőségeket. Visszatérve az emelt szintű érettségire: noha nem felvételi követelmény, ugyanakkor értékeljük a benne rejlő munkát, ezért aztán többletpontokat kap érte a felvételiző. Természetesen honoráljuk a nyelvvizsgát is. A többletpontok rendszere részleteiben is megtekinthető a honlapunkon.

– A rendkívül kedvező változásoknak köszönhetően minden eddiginél bőségesebb a felvételi kínálat – tette hozzá Nagyné Erdős Judit, a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központjának központvezetője.

Ügyfélkapus hitelesítés

– Az idén szeptemberben induló képzéseket tartalmazó Felsőoktatási felvételi tájékoztató tavaly decemberben vált nyilvánossá. Jelentkezni a www.felvi.hu oldalon található E-felvételi rendszerben lehet. Egy diák összesen hat helyre adhatja be a jelentkezését: ebből az első három díjmentes, a továbbiakért 2-2 ezer forintos kiegészítő díjat kell fizetni. Egy jelentkezésnek minősül, amennyiben a jelentkező egy adott képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelöli. A határidő február 15-e. Fontos változásnak számít az is, hogy a jelentkezés hitelesítésének határideje szintén február 15-e. Nem elhanyagolandó tényező, hogy az idei évtől már csak ügyfélkapuval lehet hitelesíteni. Az adatmódosítási, hiánypótlási határidő július 12-e. A ponthatárokat várhatóan július 26-án hirdetik ki. Bízunk benne, hogy – miként az elmúlt években, ezúttal is – minél többen helyezik az első helyre a Nyíregyházi Egyetemet – adott hangot reményének Nagyné Erdős Judit.

Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan a Nyíregyházi Egyetemnek is volt standja az Educatio 2023 oktatási kiállításon, amelyet csütörtöktől szombatig rendezett a Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Oktatási Hivatal és a HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. A rendezvényen az érdeklődők felvilágosítást kaphattak a képzésekről, a továbbtanulási lehetőségekről, az elérhető hallgatói ösztöndíjakról, a külföldi tanulmány­utakról, a duális és kooperatív képzési formákról.

Rágyúr a középszintre

– Egyrészt azzal, hogy az egyetemek nem kötik emelt szintű érettségihez és nyelvvizsgához a felvételit, illetve valószínűleg a pontszámok sem szöknek az idén az egekbe, megkönnyítik a leendő hallgatók dolgát, és talán így többen is döntenek úgy, hogy továbbtanulnak. Másrészt azonban, akinek gondot okoz egy emelt szintű érettségi vizsga, vajon bírni fogja az egyetemet? – tette fel a költői kérdést Szabó Zsófia. Az újfehértói KOSZISZ Szent István Gimnázium végzőse hozzátette: igaz, maga ellen beszél, mert később fog nyelvvizsgázni, és az új feltételek tükrében ő sem tesz emelt szintű érettségit, inkább „rágyúr” a középszintű vizsgákra.

– A Debreceni Egyetem természetvédelmi mérnök szakjára készülök, de a biztonság kedvéért beírom a biológia szakot is.

CsA, LTL