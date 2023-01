Azok, akik jegyet váltottak a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előszilveszteri gálaműsorára, biztosak lehettek abban, hogy jól fogják érezni magukat. Na de hogy ilyen fergeteges buli kerekedik, arra talán senki nem számított! Ha valaki látta a VIDOR Fesztiválon színművészeink előadását a zenei programok sorában, azt ötvennel megszorozva kaphat arról képet, milyen élményben volt részük a Művész Stúdió nézőinek.



Elementáris hatás

Így lehet és kell a nehézségből erényt kovácsolni! A játszóhelyek közül csak a Művész Stúdió maradhatott nyitva, az intim tér pedig különleges lehetőséggel szolgált: nem a díszletet és a jelmezeket, a nagy gálák pompáját figyeltük, hanem gyönyörködtünk a kristálytiszta hangban és szuggesztív színészi előadásmódban. A nagyszínpadon ez az élmény nem született volna meg ilyen elementáris hatással.

A két részből álló est a Három tenor formációjára alapozva indult. A Magas, a Szép és a Fiatal, azaz: Gulácsi Tamás, gegman és tapstroll, az ügyeletes bonviván és konferanszié jó humorérzékkel irányította a spontán és természetes humorbonbonokat kínáló beszélgetéseket a számok között. A Szép, Horváth Viktor jókedve mindenkit dalra hívott, igyekezetét a száz torokból felhangzó, újjászületett Korda-sláger „Reptér” refrén is igazolta. A Fiatal, Tar Dániel valóban fiatalos derűjével lopta be magát a nézők szívébe és többek között egy szál gitárral a Red Bull Pilvaker Petőfi-parafrázisát, a Szeptember végént is előadta. A szeretet hullámhosszán hallhattuk Kosik Anitát, aki közvetlenségével, csodálatos hangjával, izzó egyéniségével varázsolta el a közönséget; Illyés Ákost, akinek a hiteles és mélyről jövő Jekyll és Hyde Eljött az óra dala jól ellenpontozta a vidám hangulatot, és meghatotta a nézőket, de Kuthy Patrícia csilingelő, bájos, vidám hangja is sokáig megmarad bennünk. A zenei svédasztal fogásait kitűnő ízléssel és érzékkel válogatta össze Tamás Attila, sírtunk és nevettünk, időnként kicsit elméláztunk és örömködtünk a Zorán-dal, a török sláger („Ady Endre nem Aladdin”) vagy az operettdallamok hallgatása közben.

A vidéki színház ereje, hogy csak itt lehet így a színészeknek kitenniük a szívüket és a szeretetüket, amelyet százszorosan kapnak vissza, valamint jókedvet adni karácsony és szilveszter között. Ha felvenné a színház a repertoárjába ezt a produkciót, egyedül Nyíregyházán lenne egész évben szilveszter.

Minya Károly