Egész életében emlékezni fog 2022. december 11. napjára a Benken élő Dancs Ákos. Ez a dátum mérföldkőnek számít munkájában, pályafutásában, ugyanis a választópolgárok voksainak köszönhetően a kis település polgármestere lett azon a napon.

Közösen tenni a közösségért

Bár egy bő hónap alatt nem lehet olyan nagyon sok munkát elvégezni, mégis kíváncsiak voltunk arra, megválasztása után hogyan teltek el a hetek, s hogy milyen évet szeretne 2023-ra.

– Az időközi választás után úgy másfél héttel rendeztük meg azt a testületi ülést, amelyen letehettem a polgármesteri esküt. Nem csak én mondtam azonban esküt, hanem Szabó Attila önkormányzati képviselő is, aki egy lemondás miatt automatikusan lett tagja a képviselő-testületnek. A település alpolgármestere továbbra is Halász Bertalan Zoltán maradt, s akkor hadd említsem még meg a másik két testületi tagot is, Imre Dancs Józsefet és Bódi Lászlót. Úgy gondolom, ebben az összetételben fiatalos, lendületes csapatunk van, amelynek a tagjai a közösségért szeretnének tenni, valamint Benk előrehaladásáért dolgozni. A decemberi testületi ülést megtisztelte jelenlétével dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő is, aki felajánlotta segítségét – mondta el érdeklődésünkre a község új vezetője, aki szólt az elkövetkező időszak munkájáról is.

Figyelik a pályázatokat

– Természetesen még sokat kell tanulnom, hogy átlássam, hogyan is működik egy település mindennapi élete. Nagy álmaim még nem lehetnek, apró lépésekben szeretném a települést fejleszteni. Most főleg azok a célok, azok a tervek jöhetnek szóba, amiket saját erőből kisebb költségekkel meg tudunk oldani. Tudjuk honnan, hová akarjuk eljuttatni szeretett falunkat.

– Szeretném többek között a község szebb arculata érdekében a hulladéktároló edényeket korszerűsíteni, a mezőgazdasági utakat rendbe tenni. A közlekedési feltételek javítása érdekében kérvényezni szeretném a Benk és Mezőladány közötti útszakasz felújítását. Ez mindig forgalmas út volt, napjainkban is sokan veszik igénybe, azonban nagyon rossz állapotban van.

– Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, hiszen saját erővel alig rendelkezünk, komolyabb fejlesztéseket, beruházásokat csak központi támogatásokkal tudunk megvalósítani. A képviselő-testületünk élni fog a nekünk megfelelő, ránk szabott pályázati kiírásokkal – tette hozzá Dancs Ákos, aki a falugazdász munkája mellett megbízási szerződéssel látja el a településvezetői teendőket.

MML



Borítókép: Az első testületi ülésen Dancs Ákos (középen) és dr. Tilki Attila | Fotó: Wachtenstein József