Tősgyökeres nyíregyházi. Volt már alpolgármester, jelenleg önkormányzati képviselő, bizottsági elnök és frakcióvezető is, ugyanakkor a Nyíregyházi Egyetem kancellárja Halkóné dr. Rudolf Éva.

Gyakran nosztalgiázik lokálpatriótaként?

Aki itt nő fel, óhatatlanul is felemlegeti a múltat. Jó visszaemlékezni a gyerekkoromra: a Benczúr téren laktunk, a szabadtéri színház közelében, és szinte magamba szívtam a kultúrát. Sok előadást, filmvetítést láttam, és az olvasás is a szenvedélyem volt. Olyannyira, hogy a könyvtárban egyik nyáron megkaptam a legtöbbet kölcsönző diáknak járó elismerést. S ha már szóba hoztam a Benczúr teret: rengeteget változott a környék, látható a fejlődés. A Rózsakert Szabadtéri Színház gyönyörű, és a kulturális negyed is szépen gyarapodik. Jóleső érzés tölt el, ha arra járok. Nyíregyháza egy élhető, szerethető város. Az utóbbi bő egy évtizedben elképesztő léptékű a növekedés a közlekedési csomópontok fejlesztése, a kerékpárút-hálózat terjeszkedése, az infrastruktúra kiépülése, a hangulatos nagyrendezvények terén.

Bizottsági vezetőként rálátása van a befektetésekre. Merre tart Nyíregyháza?

Nehéz örökséget kellett átvenni 2010-ben, először a stabil alapokat kellett megteremteni a szigorú, takarékos gazdálkodással. Idestova tizenkét esztendeje vagyok tagja a döntéshozó testületnek. Voltam alpolgármester, és korábban a köznevelési, a kulturális és a sportbizottságot irányítottam, az is egy hálás terület volt. A mostani bizottságban az is üdvözlendő, hogy szinte mindig egyhangúlag hozzuk meg a város javát szolgáló döntéseket. A beszerzéstől az ajánlatkérésen át a megvalósításig átlátjuk a folyamatok teljes vertikumát. A városvezetés világosan kijelölte azt az utat, amelyen haladunk előre. A gazdaságfejlesztési stratégia elérte a célját, így a befektetőknek is egyre vonzóbb Nyíregyháza.

Az egyetem szeretne nemzetközi szinten is jegyzett intézménnyé válni. Van ennek realitása?

Teljes mértékben van. A működési és a pénzügyi autonómiával elkezdődött a modellváltás folyamata, és minden jel arra mutat, hogy a fejlődés útján járunk. A legnépszerűbb képzések a gazdaságtudományi, az óvodapedagógus és a repülőmérnöki szakok voltak. Népszerűnek bizonyultak a felsőoktatási szakképzések, főként a gazdálkodási és menedzsment, a műszaki, a programtervező informatikus, valamint a mezőgazdasági képzési területen. A Nyíregyházi Egyetem képzési helyszíneinek köre is kibővült a vármegyében.

Az oktatók motiváltságához elengedhetetlen a bérfejlesztés.

Történelmi jelentőségű költségvetésből gazdálkodhatunk. Valamennyi oktatást segítő dolgozó munkabérét 15 százalékkal növeltük. Differenciált, a minősítésen alapuló további béremelésre nyílt lehetőség részükre, ennek a felső határa újabb 15 százaléknak felel meg. A katedránál álló oktatók kiemelkedő javadalmazásának gyarapodása új impulzust adhat a minőségi munkához. Elvárás velük szemben a kutatások, a publikációk számának növelése. Meghatároztuk a Nyíregyházi Egyetem fejlesztési irányait, a kor kihívásainak, elvárásainak megfelelően a digitalizáció kerül előtérbe. A befektetők is alakítanak bennünket, hiszen ehhez is kell igazítanunk a képzési palettánk sokszínűségét.

Borítókép: Halkóné dr. Rudolf Éva | Fotó: Pusztai Sándor